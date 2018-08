Ny utvidelsespakke til World of Warcraft: – Jeg kommer sikkert til å være oppe til jeg sovner i stolen

– Mista dere tilgangen nå?

Lasse Mjølhus (27) er smånervøs, det tross alt bare en halvtime igjen. Han snakker med noen venner via headsetet sitt fra leiligheten på Kalhammaren i Stavanger.

Klokka har akkurat passert 23.30. Ved midnatt slippes Battle for Azeroth, den sjuende utvidelsespakken til World of Warcraft - oftest bare kjent som WoW.

Da får spillerne tilgang til helt nye oppgaver, områder og monstre de kan bryne seg på. 27-åringen er langtfra alene.

– Se her dukker folk opp igjen. Folk jeg har spilt WoW med i over ti år, jeg husker ikke hvem alle disse er en gang, sier Mjølhus når han sjekker vennelista for å se hvem som har logget seg på spillet.

Fakta: World of Warcraft Et MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) produsert av det amerikanske spillselskapet Blizzard Entertainment.

Spillet finner sted i fantasiverdenen Azeroth, og er det største i sitt slag.

Spillerne betaler en månedlig sum for å spille dataspillet (12,99 euro).

Originalutgaven av World of Warcraft ble lansert høsten 2004.

Natt til tirsdag kom den sjuende utvidelsespakken i spillserien: Battle for Azeroth.

Gode minner

World of Warcraft kom på markedet i november 2004. Selv om spillet nå blir 14 år, troner det fortsatt øverst som det mest populære spillet i sin sjanger.

– Det er litt vanskelig å forklare hvorfor noe holder seg, vi hører for eksempel fortsatt på The Beatles, sier førsteamanuensis ved NTNU, Kristine Ask (35).

Hun har skrevet både bachelor- og doktorgrad om WoW, og hun har forsket på spillkultur og onlinespill siden 2007.

Mjølhus har ikke spilt World of Warcraft så mye det siste året, men som så mange andre, kommer han alltid tilbake når spillet får nytt innhold.

– Spillet har en tilstrømning av nye spillere, men veldig mange av de som kjøper de nyeste utvidelsespakkene, er folk som har spilt før. Årsaken er at vi har lite tid i hverdagen, vi gidder ikke lære oss noe nytt. I tillegg så har vi mange gode minner fra tida med WoW som vi ønsker å gjenoppleve, forklarer Ask.

– Burde gitt meg for lengst

– Se der! Yes!

Et oppdrag dukker opp på skjermen like før midnatt. Det er nå eventyret begynner.

27-åringen skal redde en alliert fra fiendens storby. Med på laget er en kompis fra Våland, de sniker seg forbi vakter og slipper unna i en båt som tar dem med til det nye landet - hvor alt foreløpig er uoppdaget.

– Jeg synes det er helt sykt at et spill klarer å overleve så lenge. Egentlig tenker jeg at jeg burde gitt meg for lengst, sier Mjølhus og legger til at han har spilt WoW siden 2006.

– Hva får deg til å komme tilbake igjen og igjen?

– Jeg ønsker å se om det er noen endringer i spillet som jeg liker, eller som har gjort spillet bedre, sier han.

Færre abonnenter

Mye har skjedd med WoW siden spillet ble lansert for 14 år siden. I begynnelsen var det nærmest en fulltidsjobb dersom du skulle oppdage alle områdene og drepe de sterkeste monstrene. Nå kan til og med familiefaren som maks spiller et par timer i uka få med seg det meste av innholdet i spillet.

– WoW har blitt mer tilgjengelig for folk flest. Du trenger ikke lenger å forberede deg i 30 timer for en jobb som tar tre timer, det er ikke kun et par prosent av brukerbasen som får tilgang til mye av innholdet i spillet, forteller Ask.

Retningen spillutvikleren Blizzard har tatt spillet er også omdiskutert. Mange har forlatt World of Warcraft på bakgrunn av at det har blitt «for lett». Rutinerte spillere mener ofte at de som spiller lite får for stor belønning.

WoW koster i overkant av en 100-lapp å spille hver måned og misnøyen har vist igjen i abonnementstallene.

Spillet var på sitt største i 2010 med 12 millioner abonnementer. Siden har pilene pekt nedover. For tre år siden sluttet Blizzard å rapportere om hvor mange WoW-spillere de har. Det siste offisielle tallet var 5,5 millioner abonnenter.

Forberedt

Men noen holder fortsatt stand, slik som Mjølhus, som har spilt WoW av og på de siste 12 årene.

Han er forberedt på en svært lang natt. 27-åringen sov godt utpå denne mandagen, han har spist en god middag og har både energidrikker og en pizza i frysen til senere på natta.

– Jeg kommer sikkert til å være oppe til jeg sovner i stolen, sier han.

Akkurat nå har han tre uker sommerferie. Han måtte ta ut ferien slik at vaktplanen på jobb skulle gå opp.

– Ferien passet veldig bra i år, humrer han og legger til:

– Men jeg skal ikke lyve, jeg vurderte å ta ut ferie bare for å spille WoW også.