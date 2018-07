Helene (22) blir rørt av Instagram-følgerne sine: - Jeg vil bare klemme alle sammen

Alder: 22

Jobb: Modell og BPA (brukerstyrt personlig assistent)

Instagram: @misscolacherry

Følgere: 100 000

Noen gjør det stort på enten Instagram, Youtube eller blogg, og dem har vi mange av i Trondheim. De deler mye av hverdagen med sine følgere og lesere, så mye at vi føler at vi kjenner dem. Men hvem er de egentlig, bak filter, hashtags og emojis?

Denne gang snakker vi i Trd.by med trondheimsjenta Helene Helland Granbo, en 22-åring som har 100 000 følgere på Instagram - i alle fall i skrivende stund.

- Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Jeg ville ha startet med samene. Samene og deres måte å leve på er viktig å verdsette å ta vare på. De er en del av vår historie, og de er utsatt for mobbing og nedvurdering. Store vindmøller ødelegger for beite til rein f.eks. Når deres kultur er ødelagt av det moderne samfunn vil de bli savnet, men da e det for sent.

- Hva har gjort deg bekymret den siste uka?

- Jeg er generelt lite bekymret. Jeg vil ikke kaste bort tid på å være bekymret. Jeg tar ting som det kommer, så ordner det seg uansett. Positivitet <3

- Hva har fått deg i godt humør, og til å smile den siste uka?

- I forrige uke gikk jeg Norge på tvers med mamma, og da var jeg i stort sett strålende humør hele uka. Med unntak av når jeg var sliten og når jeg ble vekt om morgenen. (Jeg er veldig morgengretten). Å være i naturen gjør meg veldig rolig og lykkelig. Også blir man jo ekstra glad av alle de turglade menneskene man møter på som er så trivelige og blide. Tips: Alle har godt av å ta seg en lang fjelltur.

- Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Jeg ville ha møtt Johnny Cash. Legende.

- Hvor i Trondheim drar du helst på byen? Hvorfor?

- Jeg er ikke så glad i å dra ut på byen i Trondheim, men jeg synes de kreative drinkene på Nordøst er helt fantastiske, så der kan jeg godt sitte å bli fotlaus.

- Om du skal få deg frisk luft i Trondheim, hvor drar du da?

- Når jeg er i Trondheim på besøk hos mamma på Tiller, pleier jeg å gå til sentrum. Det synes jeg er en fin tur. Ellers så liker jeg å gå turer i Granåsen.

- Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- Det er veldig fint her, og jeg er veldig glad i trøndere. Det verste er at det er så lite. Jeg blir veldig rastløs av å være her for lenge.

- Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- Sanne By. En av mine beste venninner. Alle elsker Sanne. Jeg husker en av gangene jeg slo opp med eksen min, så sa han «Okei. Betyr det at jeg mister Sanne også?», haha.

- Hva er dine 3 favorittbloggere eller instagrammere?

- @desiree_mattson, @Rupikaur_ og @velvetcoke.

- Kan vi få en usminket selfie av deg?

- Ja.

- Hva er mest positivt – og negativt – med å være «Instagramkjendis»?

- Det positive er definitivt all den kjærligheten jeg får fra fremmede mennesker. Jeg blir ofte rørt og vil bare klemme alle sammen! Det negative er vel at folk lager seg et bilde i hodet sitt av hvordan du er som person, og ut ifra det bestemmer seg for å ikke like deg. Jeg fikk høre av ei jente gang «Nå er jeg sjokkert! Du er jo så omtenksom og snill. Jeg får lyst til å kalle deg mamma». Da ble jeg litt rørt. Gjerne kall meg mamma.

- Om du aldri startet med Instagram – hva hadde du gjort i dag?

- Jeg hadde vel levd det samme livet. Jobbet og brukt alle pengene mine på reiser og mat.