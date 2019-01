Hvem snorker mest - menn eller kvinner?

Forskning.no har latt søvnforsker Poul Jennum og dyrlege Mads Frost Bertelsen få svare.

Men først: Snorking er et symptom på at luftveiene faller sammen, forklarer søvnforskeren. Snorking er i utgangspunkt en rimelig fredelig greie, men jo mer luftveiene faller sammen, desto mer påvirker det helsen og søvnkvaliteten.

Hvem snorker mest?

Det er faktisk slik at menn bråker litt ekstra om natten, forteller språkforsker Jennum.

Dette har med kjønnshormonene å gjøre. Menns hormoner, som for eksempel testosteron, endrer luftveiene. Det kvinnelige kjønnshormonet stimulerer pusten. Men andre faktorer spiller også inn.

– Det er også relatert til overvekt, så jo mer overvektig man er, jo mer snorker man. Det skyldes at det er mindre plass i luftveiene, forteller Jennum, som også arbeider som overlege og leder av Dansk Senter for Søvnmedicin, Glostrup Hospital/Rigshospitalet, til forskning.no.

Når kvinner kommer i overgangsalderen er de derimot ikke like uskyldige. Andelen snorkende kvinner stiger fra 40-50-årsalderen, sier forskeren.

I dyrenes verden

Dyrlege Mads Frost Bertelsen forklarer at det er massevis av dyr som snorker, men at ingen har studert hvorvidt hanndyr snorker mer enn hunndyr.

Det er likevel ikke slik at overvekt bare spiller inn i de tobeintes verden. Mye mykt og løst vev i ganen fører til mer snorking.

– Vi hadde et neshorn for et par år siden som snorket når det lå og hvilte seg. Det viste seg at dyret hadde en veldig slapp og myk gane. Og det var altså et hunn-neshorn, forklarer Bertelsen til nettavisen.

