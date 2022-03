Adele og The Weeknd solgte mest i 2021

Fjerde album ut fra sangfuglen Adele solgte mer enn fem millioner eksemplarer på bare to måneder. «30» solgte mest både som CD og i vinylutgave, ifølge oversikten fra International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), rapporterer BBC.

The Weeknds retropopballade «Save Your Tears» toppet på sin side listene i 18 land, og ble strømmet 2,15 milliarder ganger.

Dette er andre år på rad at den canadiske stjernen står for verdens mest populære låt. Og 2020-listetopperen «Blinding Lights» holdt koken hele veien inn i 2021, og kom med på ti på topplisten på en syvendeplass.

Den dels norskproduserte singelen «Stay» med Justin Bieber og The Kid Laroi, der Cashmere Cat var inne i bildet, inntar andreplassen etter «Save Your Tears» med 2.07 milliarder strømminger.

Men den mestselgende artisten totalt i verden i fjor var likevel kpopheltene i BTS, noe som IFPI bekjentgjorde i forrige uke. Det kan den sørkoreanske septetten takke en kombinasjon av sterke salgstall for hele sin albumkatalog og tre store hitsingler, «Butter», «Permission To Dance» og «My Universe». Det er andre år på rad at BTS kan innkassere denne hederen.

Ti mestselgende album i verden i 2021

1. Adele – «30»

2. Olivia Rodrigo – «Sour»

3. Justin Bieber – «Justice»

4. Ed Sheeran – «Equals» (=)

5. The Weeknd – «After Hours»

6. Dua Lipa – «Future Nostalgia»

7. The Kid Laroi – «F Love» (mixtape)

8. ABBA – «Voyage»

9. Morgan Wallen – «Dangerous: The Double Album»

10. Doja Cat – «HER»

Ti mestselgende låter i verden i 2021

1. The Weeknd – «Save Your Tears»

2. The Kid Laroi & Justin Bieber – «Stay»

3. Dua Lipa – «Levitating»

4. BTS – «Butter»

5. Olivia Rodrigo – «Drivers License»

6. Justin Bieber feat. Daniel Cae – «Peaches»

7. The Weeknd – «Blinding Lights»

8. Olivia Rodrigo – «Good 4 U»

9. Lil Nas X – «Montero (Call Me By Your Name)»

10. Ed Sheeran – «Bad Habits»