The Weeknd slipper albumet «Dawn FM» denne uken

Der har The Weeknd med seg en rekke gjester, blant dem Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never og – mystisk nok – skuespilleren Jim Carrey, melder Pitchfork.

«Dawn FM» følger etter 2020-albumet «After Hours», som inneholdt monsterhiten «Blinding Lights» som satte flere musikkrekorder – blant annet som den låten som lå lengst på Billboards Hot 100-liste.

The Weeknd har kommet med ledetråder om hva som er i vente på platefronten siden august i fjor, ifølge SVT: Han la ut en teaser på YouTube med tittelen «The Dawn is Coming», og på nyttårsaften delte han en skjermdump av en samtale med medgrunnleggeren av plateselskapet sitt som ønsker ham godt nyttår – og spør om «hva planene er».

– Musikk kan helbrede og det føles viktigere enn nok en albumlansering. La oss bare droppe hele greia og nyte det i fellesskap, lød svaret fra The Weeknd, som mellom albumutgivelsene har holdt seg travel med en rekke samarbeider:

Han var å høre med FKA Twigs på «Tears In the Club», slo seg sammen med Rosalia på «La Fama», samarbeidet med Post Malone på «One Right Now» og remikset «Save Your Tears» med Ariana Grande – så vel som å dukke opp på den posthume Aaliyah-låten «Poison».

Og ikke nok med det: Abel Tesfaye, som han egentlig heter, har også vært med på å utvikle HBO-serien «The Idol» – der han selv står på rollelisten sammen med Lily-Rose Depp, Troye Sivan og Tunde Adebimpe.