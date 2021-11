Albarn bekrefter Gorillaz-film på Netflix

I et intervju med Apple Music forteller Albarn at han befinner seg på strømmetjenestens kontor for å arbeide med langfilmen, melder NME.

– Vi har en skriveøkt i Malibu denne ettermiddagen. Det er veldig spennende, dette er noe jeg har villet gjøre lenge, sier han.

Albarn løftet på sløret om prosjektet i 2020, da han sa at de hadde skrevet på en ny kontrakt.

– Jeg ser at mange gjør animerte videoer nå for tiden, men jeg synes ikke at de er i samme kvalitet som våre, sa han da.

Gorillaz slapp sitt så langt siste album «Song Machine. Season One» i oktober 2020. I august overrasket de med EP-en «Meanwhile».

Når neste års Øyafestival går av stabelen 9.–13. august er det med Gorillaz som headliner 10. august.