200 eksperter har talt: Dette er århundrets beste TV-serier

Og Idris Elba, som spilte en sentral rolle i «The Wire», kan også notere seg at hans neste serien, «Luther», kom seg med på topp-100-listen – med et skrik: Den inntar plass nummer 95.

På andreplass på topplisten følger «Mad Men», fulgt av «Breaking Bad» på tredje, Bond-aktuelle Phoebe Waller-Bridges «Fleabag» på fjerde og med «Game of Thrones» på femteplass.

To ferske serier har også kommet seg med: Fjorårets «I May Destroy You» og «Succession», som fortsatt sendes. Verdt å merke seg er at en rekke av de høyt plasserte seriene er laget for strømmetjenestene, ifølge BBCs liste.

«Broen», den dansk-svenske samproduksjonen som gikk fra 2011 til 2018, er kommet med på en 34. plass. Danske «Borgen», som startet i 2010, er å finne på 40. plass og danske «Forbrytelsen» (2007–2012) ble stemt til en 78. plass av de 206 TV-bransjefolkene.

Dette er Ti-på-topp-listen over TV-seriene