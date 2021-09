Tiktok-stjernen Addison Rae sikrer seg multifilmkontrakt med Netflix etter skuespillerdebuten

Forklaringen? At ungjenta fra Sørstatene er en stor stjerne med over 81 millioner følgere på Tiktok, der hun er den tredje mest fulgte profilen etter Charli D'Amelio og Khaby Lame.

– Addison Raes sjarm og løfterikhet er ubestridelig, slik det fremgår både av «He's All That» og hennes allerede begeistrede fanbase. Vi gleder oss til å være del av den neste fasen av hennes blomstrende karriere som skuespiller, sier Naketha Mattocks, som er direktør for familiefilm i Netflix.

Dato for HBO Max i Norge er klar Norden og Spania blir først ut i Europa til å få tilgang på HBO Max.

Og da spiller det liten rolle at kritikerne stort sett var lite begeistret for nyinnspillingen der man hadde snudd om på 1999-originalens kjønnsroller. Passende nok spiller Addison Rae en Instagram-influenser i 2021-versjonen, som gikk rett til topps på strømmetjenestens liste over mest sette filmer i premiereuken i august.

Addison Rae sier ifølge NME at det å få sjansen hos Netflix var et «klyp meg i armen»-øyeblikk.

– Jeg gleder meg til å skulle samarbeide med dette utrolige laget, og er spent på å få utvikle prosjekter mens jeg styrker mine ferdigheter som skuespiller.

For unge Addison Rae skal være eksekutivprodusent for filmer hun skal inneha hovedrollen i, meldes det videre.