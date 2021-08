Lea (21) var flau over interessen sin, og holdt den for seg selv. Nå lever hun av den

- Jeg kommer fra en liten plass der de fleste drev med fotball eller håndball. Likte du noe annet, ble du fort litt utenfor, forteller 21-åringen som er oppvokst på Byneset.

Selv følte hun at hun måte skjule hobbyen sin for klassekamerater og folk hun kjente. Hun var rett og slett flau. Som 17-åring opprettet hun en egen Instagram-konto der hun delte det hun lagde, men den holdt hun anonym - i frykt for at folk i klassen hennes skulle oppdage den.

- Egenskaper der du er god i musikk eller kunst var ikke så kult på ungdomskolen, men når du blir eldre, lærer du at nettopp det er noe av det kuleste ved deg selv, påpeker Alstad.

46 000 følgere og egen butikk

I dag har hobbyen som tenåringen Alstad den gang var flau over, blitt hennes store lidenskap og levebrød. Instagram-kontoen er ikke lenger anonymisert, og den har opp gjennom årene vokst. I dag er det over 46 000 som følger kunsten hun lager.

- Det starta som en hobby, og jeg hadde ingen intensjon om at det skulle bli sånn her. Etter hvert kom det flere og flere følgere, og det er gøy å se at den når ut og treffer folk.

Kunsten til Alstad er sterkt preget av kvinners selvtillit og female empowerment. Hun forteller at hun som oftest maler kvinner i ulike maktpositurer, med mål om å vise et mangfold, representere ulike etnisiteter og vise den skjønnheten som bor i alle mennesker.

I fjor flyttet 21-åringen til Oslo for å studere prosjektledelse i kunst, mens hun ved siden av jobbet som servitør. Som så mange andre i utelivsnæringen, mistet hun jobben på grunn av pandemien og ble sittende hjemme isolert med hjemmeundervisning.

Da grep hun sjansen, og hennes egen nettbutikk så dagens lys i november.

- Det var så mange som mista jobbene sine, så det er litt kult at du kan få en fin historie ut av det også. Dette var en drøm jeg hadde tenkt på lenge, og jeg tenkte virkelig at «det er nå eller aldri».

Bilder til «hele» verden

Dermed bestemte hun seg for å satse halve husleia på å investere i sin egen nettbutikk. Som konsekvens har både etterspørselen og følgertallet mangedoblet seg på kort tid, ifølge Alstad.

- Det var veldig skummelt, men jeg hadde fått så mange forespørsler at jeg hadde en god følelse. Jeg er veldig glad for at jeg gjorde det, nå får jeg bedre betalt for kunsten enn hva jeg gjorde som servitør.

Mange av følgerne hennes kommer fra helt andre steder i verden - og det gjør også kundene.

- Jeg eksporterer ofte til utlandet, og det er kjempegøy at folk over hele verden har bilder som jeg har laget. Det kan være i Tyskland, Australia og i Amerika.

Med unntak av studielån er det kunsten hun nå livnærer seg av. I tillegg har både Instagram-kontoen og den nye nettbutikken gitt flere muligheter.

- Jeg har vunnet flere stipend og vært med på Oslo Street Art Festival. Det er utrolig morsomt!