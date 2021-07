Nytt kjærlighetsdrama med «Rådebank»-stjerne på rollelisten går rett på Nettkino

Den norske strømmetjenesten ble etablert i 2016, først som et pilotprosjekt for å supplere norske kinoer, siden for å utfordre bransjens sedvanlige praksis. Nettkino satser på kortreist film, altså norske og nordiske produksjoner.

2. september går «Første gang» rett dit, ifølge pressemeldingen. Onsdag slapp filmselskapet traileren løs, og der er det «Rådebank»- og «Ut og stjæle hester»-skuespiller Sjur Vatne Brean som er i fokus.

Han er sentral i en av de tre parallelle kjærlighetshistoriene som skildres. «Første gang» følger et par på 60 år, et par på 30 år og et par på 16 år, som opplever ulike sider ved kjærligheten for første gang. I andre roller ser man Marianne Krogness, Lars Sørbø, Eira K. Stuedahl og Rebekka Andrine Kjølle. Filmen ble spilt inn for flere år siden, og nå gleder Vatne Brean seg til at den blir å se.

- Det var en opplevelse å jobbe med denne filmen. Det blir spennende å endelig se filmen selv, sier Sjur Vatne Brean i en kommentar.

Dette er regidebuten til Magnus Kjørrefjord, som også har skrevet manus og selv medvirker foran kamera. Han har jobbet med filmen i fem år, i samarbeid med den erfarne produsenten Odd Iversen som har lang fartstid i NRK og en lang rekke TV-serier og spillefilmer bak seg.

– Dette er en dramafilm jeg har jobbet med i fem år, og jeg gleder meg utrolig mye til å endelig få vise den ­for publikum, sier Kjørrefjord, som beskriver «Første gang» som en kjærlighetsfilm.

– Det er god gjenkjennelsesfaktor i filmen for alle som noen gang har vært forelsket, har hatt småsøsken eller har opplevd hvor magisk Oslo kan oppleves på sommeren, uttaler han.