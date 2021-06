Årets Uka-festival avslører nytt band

Fra før av er Astrid S, Tacobitch, Jaga Jazzist, Veronica Maggio og Musti lista opp på programmet for årets Uka-festival i høst.

Enn så lenge planlegger studentene for fullt for en vanlig festival, og annonserer fredag et nytt band som kommer til Storsalen.

Joik og elektronikk

I en pressemelding avslører festivalen at det er norske Isák, som har blitt beskrevet som det «heteste navnet innen samisk musikk», som kommer til Storsalen 17. oktober.

– Det går ikke an å beskrive hvor mye vi har savnet å spille konserter! Vi gleder oss derfor helt vilt til å gjøre det vi er aller best på – å løfte taket og få publikummet til å synge og danse med oss, sier vokalist Ella Marie Hætta Isaksen.

Nytt album

I januar i år slapp ISÁK albumet Roasut, som oversatt til norsk betyr stormen. For Ella Marie er Roasut et kall til å bekjempe stormene verden har stått overfor det siste året, ifølge pressemeldinga fra festivalen.

I 2018 vant Isák NRK Urbi og ble kåret til «Årets nykommer» i Sami Music Awards. Bandet består av vokalist Ella Marie Hætta Isaksen, produsent Daniel Eriksen og trommeslager Aleksander Kostopoulos. På forrige albumturné spilte ISÁK en rekke utsolgte konserter fra nord til sør, etterfulgt av en sommer med over 20 festivaler.