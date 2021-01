NRK klar med fire friske, nye MGP-kort

De skal delta i den tredje delfinalen, som går av stabelen førstkommende lørdag.

Å ta steget fra MGPjr-scenen til MGP for de voksne er Dinaye (17) svært spent på, røpet hun på direkten.

– Helt sykt å tenke på, det har alltid vært en drøm. Jeg har tenkt «en dag kommer jeg dit», og nå er jeg her, sier Dinaye. Hun lover mye dans og mye sang i en låt som har et budskap som sier at «det ikke spiller noen rolle hva man er, uansett kjønn eller rase – men hvem man er».

– Og at man er stolt over det – uansett hva andre sier. Da blir alt bra, lover Dinaye, som er denne delfinalens yngste.

Rapper med

– Nå kommer han ut av skapet også som første rapper som deltar i Melodi Grand Prix, sa programvert Ronny om Big Daddy Karsten, og siktet til at Karsten Dahl Marcussen (32) er Norges første åpent homofile rapartist.

– Det føles veldig bra, sa Big Daddy Karsten, som medga at han neppe hadde trodd han kom til å delta i paljettsirkuset for noen år siden.

– Det ligger ikke helt naturlig for norske rappere, mente han, men endret synspunkt etter å ha sittet i MGP-juryen for Norge for fire år siden.

– Dette er Pride på TV, mente han – og sa at etter ikke å ha fått spilt på et år er han veldig klar for å entre scenen foran TV-publikummet.

– Det er en låt om å få kjæresten min til å smile. Litt som «happy wife, happy life», men litt mindre «wife», fleipet han, men lovet en litt annen side ved ham som musikalsk artist.

Syrete låt

Emmy på 20 år synger det Ronny kaller «den mest syrete låten i årets MGP», og hun ble håndplukket til å synge den.

– Over halve livet mitt har jeg hatt det som en urealistisk fremtidsdrøm, men så skjedde det. Jeg pleier å melde på noen sanger, men det gjorde jeg ikke i år. NRK spurte om jeg ville prøvesynge noen låter, fortalte hun på direkten.

– Den er litt utfordrende å synge!

Fjerde og siste kandidat er 24-åringen Ole Hartz. Han begynte for åtte år siden å lage russehits som produsent og låtskriver, før han begynte å fronte dem selv. Det gjorde han med fjorårets ribbelåt og et samarbeid med Staysman. Nå stiller han på MGP-scenen – i likhet med kollega Tix.

– Jeg kunne ikke leve av russelåter for evig og alltid. Jeg endret image, sier Hartz om festlåten «Vi er Norge».

– Da vi skrev låten ville vi spre så mye glede som mulig. Det er fest. Det er surrealistisk å stå her. Mitt show blir med seks dansere, jeg som er vant til å stå som trubadur foran 70 personer.

Her er de fire

Dette er de fire nye delfinalistene som blir å høre i NRKs tredje delfinale i MGP, som sendes førstkommende lørdag.

Mens de fire låtene kan høres allerede fra mandagen, blir forhåndskvalifiserte Kaja Rodes sang "«Feel Again» mulig å lytte til fra fredag.

Ole Hartz med låten «Vi er Norge»

24 år gamle Ole Hartz Gravbråten fra Åmot i Modum er russelåtprodusenten som nå er klar for et annet publikum.

Sangen har han skrevet selv sammen med Rein Mellbye Van Vliet, Eirik Næss, Magnus Hagen Clausen og Petter Bjørklund Kristiansen.

Har platekontrakt, og har flere millioner avspillinger, blant annet med låter som «Jeg vil ha ribbe» med Ida Celine fra TikTok.

Big Daddy Karsten er klar med «Smile»

Karsten Dahl Marcussen (32) er fra Arendal og bor i Oslo, og trår til med en sang han har skrevet sammen med Are Næsset og Pål Gauslaa Sivertzen.

Har gitt ut plater som del av duoen Folkefiender sammen med Ego, og har vært battlerapper på VGTV, spilt på Hove, Skral og Canal Street så vel som headlinet de største Pride-festivalene i Norge.

Er ifølge NRK Skandinavias eneste åpent homofile rapper.

Dinaye synger «Own Yourself»

Dina Matheussen er 17 år og fra Asker, stiller med en sang skrevet i samarbeid med Christian Ingebrigtsen og David Thulin.

Karrieren i showbiz startet som danser, inspirert av Michael Jackson – noe som tok henne til semifinalen i Norske Talenter i 2014. Hun har også stilt på startstreken i MGPjr i 2016 med sangen «Sterk og rå» som bragte henne til gullfinalen. Da Amina Sewali konkurrerte i Melodi Grand Prix i 2017 var hun med – som danser.

I 2020 vanket det Idol 2020 for Dinaye, etter at hun i fjor hadde en hit på NRK P3 med låten «Vi er ett». Deler av MGP-låten synger hun på amharisk, hun er halvt etiopisk.

Emmy er å høre med «Witch Woods»

20-åringen Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen ble plukket ut til å prøvesynge låten, som er skrevet av Olli Äkräs, Elsa Søllesvik og Morten Franck.

Hun er fra en musikalsk familie, har vært aktiv i koret Soul Children, og hun gjorde som broren – og tro til i MGPjr med sangen «Aiaiaiai» i 2015.

Emmy har etter det sluppet flere singler, blant annet «Bjørnar», som hun har skrevet selv.