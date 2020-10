Uklar skjebne for nye «Tomb Raider»

Svenske Alicia Vikander spilte heltinnen i Roar Uthaugs tilnærming, da han laget en film basert på dataspillet i 2018.

Oppfølgeren, som også skal ha Alicia Vikander i hovedrollen, har nå blitt fjernet fra sin opprinnelige premiere-slot, melder Deadline.

Herfra heter det nemlig at filmen ikke skal få premiere 19. mars 2021 slik planen var, og så langt har det ikke kommet noen beskjed om hva som blir ny premieredato for actioneventyret.

Beskjeden kommer samtidig som det meldes at smittespredningen av koronaviruset øker i mange land – med stengte kinoer som en konsekvens.

– Jeg ville gjøre en autentisk, nedpå og realistisk tilnærming til «Tomb Raider». At man skulle føle at dette er på ordentlig. Lara skal være tøff, eventyrlysten – men også sårbar. Sårbarheten gjør at du får en større følelsesmessig kobling hos publikum, som engasjerer seg i karakterene, forklarte Uthaug til NTB om sin «Tomb Raider» i 2018.

For den nye filmen, som ikke er gått i innspilling, har det så langt vært Ben Wheatley som har stått oppført som regissør.