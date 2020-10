Den nye Jurassic-filmen utsettes ett år

Nylig kom meldingen om at premieren på filmen «Jurassic World: Dominon» flyttes ett år – til juli 2022.

Nå kommer nye meldinger om innspillingen, denne gangen handler det om koronasmitte. Det er regissøren Colin Trevorrow selv som sier dette.

«Alle testet negativt kort etterpå, men på grunn av sikkerhetsforskrifter kommer vi til å ta en pause i produksjonen i om lag to uker», skriver han på Twitter – og siteres av blant andre Reuters.

Dette er andre gang at en stor Hollywood-produksjon må stenge dørene etter koronasmitte. For kort tid siden måtte også innspillingen av «The Batman» stoppe opp da hovedrolleinnehaveren Robert Pattinson testet positivt for covid-19.

«Jurassic World: Dominion» er den tredje delen i en spin off-serie som bygger på Steven Spielbergs «Jurassic Park» fra 1993, der dinosaurer vekkes til live igjen.

«Fast and Furious 9» bremser ned Fansen må vente ytterligere litt til på den niende filmen i «Fast And Furious»-serien.

Rapport viser store inntektstap i film- og kinobransjen

En ny rapport viser at den norske filmbransjen har hatt et inntektsbortfall på 35 prosent i tiden med koronaviruset.

– Nå har vi fått dokumentert hvor hardt film- og kinobransjen har blitt rammet av pandemien. Foreløpig ser det heldigvis ut til at bransjen har greid å opprettholde drift og produksjon, og unngått konkurser. Dette viser hvor viktig det har vært med de tiltakene vi har gjort for å holde norsk filmproduksjon i gang, sier direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt.

Rapporten har fått tittelen «Koronakrisens virkninger på film- og dataspillbransjene». Av funnene her er at produsenter av spillefilm har opplevd et omsetningsfall på 30 prosent.

Filmdistributører har opplevd et omsetningsfall på 35 prosent, men ville opplevd et fall på 50 prosent uten statlig kompensasjonsordning. Kinoene har opplevd et omsetningsfall på 30 prosent, men ville opplevd et fall på 80 prosent uten statlig kompensasjonsordning.

Samlet anslår Menon at filmbransjen har tapt 35 prosent av inntektene i perioden mars til august.

Rapporten er basert på en undersøkelse i norsk filmbransje som ble sendt ut 19. juni og som hadde 47 respondenter.

Stor kjede stenger mange hundre kinoer

45 000 ansatte i den britiske Cineworld står uten jobb når kinokjeden torsdag stenger 127 kinoer i Storbritannia og 536 i USA. Årsaken er utsatte storfilmpremierer.

Håpet er at de ansatte – som nylig var tilbake i jobb igjen etter koronanedstengingen – kan vende tilbake når kinoene åpner igjen.

Cineworlds eiere har ifølge Variety skrevet et brev til statsminister Boris Johnson og kulturminister Oliver Dowden, der de beskriver et kinomarked som blir umulig når de store filmselskapene trekker tilbake storfilmer.

Etter at «Tenet» ikke ble den suksessen en hardt presset bransje håpet på, flyttet flere filmselskaper på sine premierer.