Svenske topper – men 19 år gamle Bølgen ble sommerens mest strømmede norske artist

Bølgen, som egentlig heter Niklas Paulsen og er fra Drammen, erobret sjetteplassen på strømmetjenestens Topp 20-låter over mest strømmede låter her til lands. «Er ikke verre» er hans debutsingel , sluppet 3. juli.

Inn på de tre neste plassene smatt «Sykepleierinnen» til El Papi, Dagny-låten «Somebody» og «Nå koser vi oss» med Tix. Rett utenfor topp ti-listeplass finner man Kygo, Chris Holstein, Frida Ånnevik, Morgan Sulele, Astrid S, Ringnes Ronny og Postgirobygget.

Disse podkastene lyttet nordmenn mest til «Friminutt» med humorduoen Herman Flesvig og Mikkel Niva topper Spotifys liste over hvilke podkaster nordmenn har lyttet til i koronasommeren.

Norske lyttervaner er litt annerledes enn de globale, og det som ble årets globale sommerlåt – «Rockstar» med DaBaby og gjestet av Roddy Ricch – kom på fjerdeplass her hjemme.

Den ble strømmet hele 380 millioner ganger i sommermånedene, noe som er 40 millioner ganger mer enn andreplass på den globale listen, som innehas av The Weeknd med «Blindings Lights.

– Jeg visste «Rockstar» kom til å bli en hit når jeg lagde den. Men å se hele verdenen gjøre låten til en global hit er en helt fantastisk følelse, sier DaBaby til Spotify.

Sommerens mest strømmede låter i Norge

(basert på Spotifys strømmetall fra 1. juni til 15. august)

1. «Svag» med Victor Leksell

2. «Savage Love (Laxed – Siren Beat)» med Jason Derulo and Jawsh 685

3. «Blinding Lights» med The Weeknd

4. «ROCKSTAR» med DaBaby featuring Roddy Ricch Blinding Lights

5. «Watermelon Sugar» med Harry Styles

6. «Er ikke verre» med Bølgen

7. «Sykepleierinnen (Sykehuset 2020)» av El Papi

8. «Somebody» med Dagny

9. «Nå Koser Vi Oss» med Tix

10. «Roses – Imanbek Remix» med Imanbek, SAINt JHN

11. «FREDAG» med Ringnes-Ronny

12. «Lose Somebody» med Kygo, OneRepublic

13. «Breaking Me» med A7S, Topic

14. «Hvis verden» med Chris Holsten og Frida Ånnevik

15. «Deg Eller Ingenting» med Tix og Morgan Sulele

16. «Dance Dance Dance» med Astrid S

17. «In Your Eyes» med The Weeknd

18. «Kings & Queens» med Ava Max

19. «Kaller På Deg» med Tix

20. «Vi tar det igjen neste år» av Kuselofte og Postgirobygget

Verdens mest strømmede sommerlåter

(basert på global strømming fra 1. juni til 15. august 2020).

1. «ROCKSTAR» med DaBaby featuring Roddy Ricch

2. «Blinding Lights» med The Weeknd

3. «Roses – Imanbek Remix» med SAINt JHN

4. «Savage Love (Laxed – Siren Beat)» av Jason Derulo and Jawsh 685

5. «Watermelon Sugar» med Harry Styles

6. «death bed (coffee for your head)» by Powfu, beabadoobee

7. «Rain On Me» med Lady Gaga featuring Ariana Grande

8. «Toosie Slide» med Drake

9. «Breaking Me» med Topic, A7S

10. «Dance Monkey» med Tones And I