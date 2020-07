Hinter om ny film basert på kult-tv-serien

Denne gangen skjedde det på et pressetreff for Elbas komiseriepå Sky, «In The Long Run», ifølge Deadline.

Han medgikk at det ikke er noen «formelle planer» for en ny «Luther»-serie, men at han hadde gjort det «svært klart» at han gjerne ville se karakteren tilbake i form av en film.

– Og jeg kan si dere, vi er så nær når det kommer til å lage film av «Luther».

Allerede i 2018 sa Idris Elba til avisen Metro at «Luther»-forfatter Neil Cross var i gang med et filmmanus.

– «Luther» har alle ingrediensene til å gjenspeile klassiske 90-tallsfilmer som «Seven» og «Along Came A Spider», sa han da – og mente at en film ville by på «flere mord, flere Volvoer, mer av Luther som rynker pannen».