Reiselystbok tar av – alle vil ha tips til norgesferien

Bak boken står reiseekspert og redaktør Torild Moland og redaksjonen i magasinet Reiselyst. I boken deler bidragsyterne sine aller beste reisetips fra landets ulike fylker.

Førsteopplaget på 10 000 eksemplar var borte etter tre dager – og nytt opplag på 6000 bøker er nå på plass.

– Norge er en uåpnet skattkiste, som jeg håper enda flere vil oppdage i år, sier Moland. Selv er hun på reportasjereise og tester Flørlitrappene i Lysefjorden, og sier – litt andpusten – til NTB:

– Norge har så mange fantastiske opplevelser å by på, som så mange nordmenn ikke vet om. Og grunnet årets situasjonen håper og tror jeg at mange vil benytte anledningen til å oppdage Norge. Da ville jeg hjelpe de med en guide på veien.

Hun legger til: – Jeg hadde forventet at nordmenn ville lese om Norge, men jeg hadde absolutt ikke forventet et slikt fantastisk salg.

Bokhandlerforeningens bestselgerliste for generell litteratur viser at folk er klare for norgesferie. Ved siden av Mobergs reiseguide finner vi også titler som «Norges vakreste bilturer» og «Bobilguiden: Vestlandet».