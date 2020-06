Marianne-saken under lupen i ny TV-serie

Serien får tittelen «Mysteriet Marianne».

«I snart fire tiår har familien og lokalbefolkningen lett etter svar. Hvordan kunne en liten jente forsvinne i løse luften i den tilsynelatende trygge sørlandsbyen? Hvordan har det preget Risør? Og hvor gikk det galt i etterforskningen?", heter det i pressemeldingen om serieplanene.

Netflix kommer med etterlengtet endring Omsider kan du få rydda litt opp i serietittinga di.

Serien er produsert av Novemberfilm, og vi møter journalist Anne Marte Adolfsen – som også har opptaksregi. Inger-Lill Persett, som er produsent, sier:

– Her sitter en familie igjen med mange spørsmål, men ingen svar. Målet vårt er å forsøke å skape ny oppmerksomhet rundt saken.

Serien er laget i tett samarbeid med Mariannes nærmeste familie, hennes foreldre Morten Ziender og Torunn Rugaas. Rugaas sier via pressemeldingen at det er viktig for dem at saken ikke blir glemt.

– Det å være med på å lage denne serien har vært en viktig reise for meg. Det begynte med sterke opplevelser, som ble terapi, og fortsatte med en glede. Vi har også blitt nært knyttet til folkene som lager serien. Jeg og mine er virkelig stolte av å være en del av dette prosjektet, sier Rugaas.

Serien er i ferd med å ferdigstilles, og NTB får opplyst at den skal være klar for TV-skjermene i løpet av høsten 2020.