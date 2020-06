Gaga gjør det igjen – «Chromatica» topper som hennes sjette album på rad i USA

Det gjør hun med årets beste albumsalg for en kvinnelig artist hittil i 2020, og inntar en femteplass på salgstoppen for 2020 etter herrelaget The Weeknd, BTS, Lil Uzi Vert og Eminem.

Ifølge Billboard-statistikerne setter hun også ny «fartsrekord» for en kvinnelig artist når det gjelder å hanke inn seks førsteplasser: Det tok Lady Gaga ni år og to dager – mens Taylor Swift brukte ti år og ni måneder på samme bedrift.

Lady Gaga dro i gang med «Born This Way» i 2011, fulgt av «Artpop» i 2013, «Cheek to Cheek» med Tony Bennett om bord i 2014, «Joanne» i 2016 og «A Star Is Born»-albumet sammen med Bradley Cooper i 2018 og 2019, ifølge bransjenettstedet.

«Chromatica» skulle vært utgitt 10. april, men ble utsatt på grunn av Covid-19.

– Dans, for helvete, lød det fra Lady Gaga på Twitter da hun omsider kunne slippe platen 29. mai.