Spotify melder om nostalgitrend i koronatiden

Spotify kan melde at mange søker tilbake til musikk fra 80-, 90- og 2000-tallet. Nostalgitrenden i strømmingen er global, og her hjemme har den gitt seg uttrykk i lytting til sanger fra artister som Jahn Teigen, Sissel Kyrkjebø og Vassendgutane, fremgår det av en pressemelding.

«Basert på lytting fra 1.–7. april har Spotify sett en global økning på 54 prosent av spillelister med nostalgiske temaer. Tallene viser også en økning i delinger av musikk fra 80-, 90-, og 2000-tallet i Norge», heter det fra strømmetjenesten. Det informeres videre at kjenninger som «Optimist», «Se ilden lyse», «Den du veit», «Tore tang», «Idyll» og «Den Finast Eg Veit» har gått varm.

Strømmetjenesten har fått David DiSalvo, atferdsforsker og forfatter av boken «What Makes Your Brain Happy and Why Should You Do the Opposite», til å uttale seg om nostalgi-bølgen. Han sier:

– For mange bringer nostalgi oss tilbake til en tid da ting føltes enklere, og vi hadde mer kontroll.

Den mest fulgte spillelisten fra tidligere tiår er «All Out 00s» med mer enn 8,1 millioner følgere, etterfulgt av «All Out 80s» med mer enn 7,1 millioner lyttere.

Eksempler på sanger som har fått en global Spotify-oppsving fra 1.–7. april er «The Only Way Is Up» (Yazz), «Take On Me» (a-ha), «Girls Just Want To Have Fun» (Cyndi Lauper), «Don’t Stop Me Now» (Queen), «Sweet Dreams (Are Made of This)» (Eurythmics), «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)» (Whitney Houston), «Smells Like Teen Spirit» (Nirvana) og « … Baby One More Time» (Britney Spears).