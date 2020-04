Tix fikk inn 400 filmklipp fra fansen bare på én dag da han skulle lage «Karantene»-musikkvideo

Sangen skrev Andreas «Tix» Haukeland da han selv satt i hjemmekarantene.

– Alle fra barn til bestemødre kunne kjenne seg igjen i låtens budskap, heter det fra plateselskapet. Til NRK uttalte musikkviter og popekspert Audun Molde at den traff folkesjelen, og kan ligge an til å bli «en klassiker etter tiden med korona».

Tix oppdaget raskt at flere laget videosnutter av seg selv og familien til lyden av «Karantene». Selv sa han ja til å la Facebook-siden Idébank for småbarnsforeldre bruke låten i en video av småtasser som fordrev tiden på hjemmebane – noe som slo an blant mange småbarnsforeldre, til tross for partybudskapet i teksten.

Og da Haukeland oppfordret fansen til å sende inn sine videosnutter – hvor de danser, synger, leker eller gjør andre «karantene-ting» med låten i bakgrunnen, strømmet det inn bidrag.

– Det kom over 400 bare på én dag, opplyser Daniel Sjörs i Universal Music til NTB, og beskriver det ferdige resultatet som «veldig koselig og speiler jo veldig den tiden vi er i nå».

Musikkvideoen til «Karantene» blir å se på YouTube-kanalen til Tix fra torsdag ettermiddag. Ifølge opphavsmannen betyr det at hele Norge må sitte hjemme, ikke at man «ikke kan kjøre noen hits på anlegget, hamstre doruller og ta en skikkelig bra hjemme alene-fest».