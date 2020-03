Nettsiden streiket da norske 007-fans skulle sikre seg «No Time to Die»-billetter

«Maks dårlig timing» kaller markedsdirektør Erlend Bøksle i Nordisk Film og Kino det overfor Kampanje , som bragte saken først.

Alle Bond-filmene kommer på strømmetjeneste Den 1. mars kommer alle filmene om agent James Bond til legges i strømmetjenesten Viaplay sin katalog.

NFKino hadde invitert norske Bond-fans til å sikre seg billetter fra mandag morgen klokken ni, og Facebook-arrangementet har over 6000 interesserte.

– Det er ikke pågang det går på. Det er servere som krangler litt, men det jobbes veldig med saken her for å få det opp igjen slik at vi kan få sluppet billettene på vanlig måte, sa Bøksle mandag formiddag om at nettsiden sviktet da det gjaldt.

«No Time to Die» er hovedrolleinnehaver Daniel Craigs siste opptreden som den berømte 007 og markedsdirektøren regner med stor etterspørsel, ifølge Kampanje.

– Vi skal vise den i 4DX, et format hvor man virkelig får beveget seg rundt omkring og kommet inn på James Bond, samt vise den hvert 30 minutt, så vi leker ikke James Bond, legger han til.

En sekvens i filmen ble innspilt i Norge i fjor vår under mye hemmelighetskremmeri.