Slutt for «The Crown» etter femte sesong

Serien får dermed en sesong mindre enn det som først var planlagt, medgir skaperen Peter Morgan ifølge The Guardian.

«I starten så jeg for meg at «The Crown» skulle få seks sesonger, men nå har vi begynte med fortellingene i sesong fem – og det er blitt klart for meg at det blir det perfekte tidspunktet å avslutte på», sier han.

I femtesesongen trer Imelda Staunton, blant annet kjent for rollen som Vera Drake i filmen med samme navn – og for sin innsats i Harry Potter-filmene – inn i dronningrollen.

Hittil er tre sesonger ute i «The Crown»- føljetongen – og en fjerde er under produksjon, med Olivia Colman.