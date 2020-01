67-åring på hitlistene verden over med 37 år gammel hit – takket være TikTok

Wilder, som kan sies å være et one hit wonder med 80-tallslåten «Break My Stride», opplever nemlig å innta en rekke topplister rundt i verden med nettopp denne sangen.

Det skjer takket være at den gikk viralt på TikTok, der den ifølge BBC er spilt 62 millioner ganger – takket være #BreakMyStride-utfordringen.

Det innebærer at brukere deler sangens første vers, linje for linje, til de skjønner hva som skjer – og det er også populært å filme seg selv dansende med tekstlinjene, melder BBC.

Som et resultat av dette har strømmetallene til «Break My Stride», som altså er fra 1983, skutt i været globalt: Originallåten ligger nå på topp 100 i mer enn tyve land, ifølge Sony Music. Her hjemme gikk den inn på 22. plass på VG-listen sist uke, etter å ha toppet i 1984.

– Jeg er forbløffet og begeistret, sier Matthew Wilder til BBC, og røper at det var broren – som får opp Google-varsler når han omtales – som sa fra.

– Jeg så på varselet, trakk på skuldrene og tenkte ikke mer over det før meldingene begynte å komme stadig oftere og jeg innså at et fenomen var i ferd med å oppstå, sier Wilder, som fikk hjelp av plateselskapet til å lage sin egen TikTok-konto for å håndtere kontakten med den nye fanskaren.

Wilder har laget sin egen versjon , så vel som å legge ut en tekstvideo på YouTube med TikTok-plakater som dukker opp.

«Break My Stride»-skaperen gikk videre til en låtskriver- og produsentkarriere gjennom nittitallet og utover. Blant annet produserte Wilder No Doubts suksessalbum «Tragic Kingdom» i 1995. Tre år senere ble han nominert til Oscar for innsatsen på soundtracket til første «Mulan»-film ut.

Nå har Matthew Wilder skrevet musikk til Disneys spillefilmversjon av «Mulan», som har planlagt premiere 27. mars.