Slik vil gründer sørge for ingen tomme seter i konsertsalene i Trondheim

- Vi har starta i Trondheim nå, sakte men sikkert. Under Uka la vi ut billetter til Alesso-konserten i Dødens dal, og framover vil det komme flere, fra mange ulike scener i byen, sier Pouria Ruhi.

Gründeren står bak Lastcall, en app som lar brukere kjøpe rabatterte billetter til show, konserter og teaterforestillinger - gjerne kort tid før arrangementene finner sted.

- Ønsket er at alle kulturarrangement skal ha fullsatte saler, at alle billetter skal bli solgt.

Instagram utfordrer Tiktok med ny funksjon Korte videoklipp med musikk som kan gå viralt - høres det kjent ut?

Vil være et supplement

Allerede i fjor vår annonserte gründeren at de ville etablere billett-tjenesten i Trondheim i løpet av påfølgende sommer. Likevel er det først nå den lanseres i byen.

- Ting tar tid, spesielt når vi er så få mennesker i en startup. På teknologisiden har vi utviklet en del nye løsninger, slik at tjenesten blir bedre både for de som selger billettene, og brukerne som vil kjøpe.

- Dette er en helt ny måte å tenke på markedsføring og distribusjon av billetter. Institusjonene vil gjerne se hvordan det fungerer andre steder. Vi ønsker å få med flere aktører også, men folk må få lov til å få litt tid til å se på det, forstå hvordan det fungerer, og innse at vi kan være et fint supplement.

Slik mener forskere Tinder påvirker kjærlighetslivet vårt – Vi tror at selviscenesettelse er avgjørende for at noen skal kunne elske oss. Men det er en enorm misforståelse, sier filosof.

Åpen for å prøve ut tilbud for å nå bredere

Litteraturhuset i Trondheim har blant andre testet ut tjenesten, i første omgang i forbindelse med noen få enkeltarrangement. Daglig leder Trond Åm skriver i en e-post at det er et stort behov for en ordentlig kulturkalender i Trondheim og noen som satser på det.

Litteraturhuset har ikke hatt noe eget annonsebudsjett, og de har derfor vært avhengige av å prøve ut ulike gratistilbud for å nå bredere ut.

- Vi har prøvd Lastcall ved noen enkelte anledninger, og kan vurdere det igjen dersom det viser seg å fungere, skriver Åm.

Han mener det er viktig at en kulturkalender er gratis for dem som annonserer, slik at kalenderen dekker det meste av det som skjer, og ikke bare arrangørene som har råd til å betale.

Hos Lastcall er det i utgangspunktet gratis å legge ut billetter, men blir en billett kjøpt via appen, vil en mindre sum gå til billettappen.

Leder for Studentersamfundet, Frida Jerve, opplyser at også Samfundet har vært i samtaler med Lastcall, men at det per nå ikke er startet et konkret samarbeid. Men hun utelukker ikke at det vil bli det i framtiden.

Uka testet ut tjenesten gratis i forbindelse med Alesso-konserten i Dødens dal i oktober.

- Vi prøvde det ut, selv om det var helt i startfasen her i Trondheim med ikke så mange brukere ennå. Det er interessant at man kan pushe billetter målrettet brukernes interesser, noe som kan være en fordel med tanke på bredden til kulturlivet i Trondheim, mener PR-sjef for årets Uka, Frida Nilsen.

I tillegg tror hun at tjenesten kan bidra til at folk oppdager ting som skjer, arrangementer som de ikke ville fått med seg ellers.

- Min personlige mening er at det kanskje ikke er helt bra om folk hele tiden skal forvente billigere billetter, men til samme tid er det jo sånn markedet også fungerer.

Ønsker flere etablerte med på laget

Frem til nå har folk i hovedsak på Østlandet og i Oslo hatt mulighet til å kjøpe billetter til ulike kulturarrangement gjennom tjenesten. I tillegg er noen av scenene i Bergen med, og Pouria Ruhi håper at også aktører i Stavanger og Tromsø vil være med på laget.

- Ambisjonen er at om folk har appen og er på reisefot, kan du få med deg mange kulturarrangement, uavhengig av hvor du er, forklarer Ruhi.

- Vi ønsker at flere etablerte institusjoner blir med, slik at tilbudet i byene blir så bredt som mulig, sier han, og opplyser at appen nærmer seg 50 000 nedlastinger i Oslo.