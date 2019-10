John Legend endrer teksten på juleklassiker

Den nye versjonen kommer etter debatt om og boikott av sangen på amerikanske radiokanaler. Legend endrer bevisst teksten til å inkludere samtykke i stedet for å beholde den litt tvilsomme tolkningen av teksten, skriver Independent.

Sangen «Baby it's cold outside» ble skrevet av Frank Loesser i 1944. På den tiden tenkte tolig ingen over at tekstlinjen «Si meg, hva er det i denne drinken?» kunne tolkes som at kvinnen som synger, kan ha fått noe i drinken for at mannen ønsket å få henne til å overnatte.

Andre mener den flørtende tonen i sangen er tolket for strengt. Teksten inneholder et stadig overtalelsesforsøk fra den mannlige stemmen, men mange har pekt på at kvinnen i sangen faktisk sier at hun virkelig vil bli.

I fjor ble sangen fjernet fra spillelistene til flere radiokanaler i USA og Canada etter klager fra lyttere. I John Legends versjon får den kvinnelige stemmen svare at det er «hennes kropp og hennes valg» om hun vil bli og ta en drink eller ikke.

Susan Loesser, datteren til låtskriveren, har i en intervju med NBC sagt at låtens budskap blir dratt ned i søla etter at TV-serier som «South Park» og «Saturday Night Live» har brukt sangen til å raljere over at voldtektsdømte komikeren Bill Cosby synger låten for ofrene sine.