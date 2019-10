Lanserer bok om «Friends»

Den har han skrevet sammen med TV-forsker og førsteamanuensis Simone Knox, fra University of Reading.

Boken tar for seg spørsmål som hvorfor «Friends» er blitt en så stor suksess verden over, hvordan humoren fungerer og hvilke metoder skuespillerne bruker. Videre forskes det på hvorfor serien fortsatt fungerer i dag – for et publikum som ikke engang var født da serien kom i 1994.

«I tillegg utforsker forfatterne kritikken som er blitt rettet mot blant annet homofobe og transfobiske vitser og en blendahvit casting», heter det i pressemeldingen om boken «Friends: A Reading of the Sitcom».

Boklanseringen mandag 14. oktober inkluderer blant annet at Teater Pappvin spiller «Friends»-episoden «The One With the Giant Poking Device» på norsk. Improteateret går av stabelen på scenen i Skjenkestua Studentbar, melder arrangørene.