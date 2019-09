Aviciis hyllestkonsert utsolgt

55 000 billetter ble revet bort på kort tid, opplyser det svenske nyhetsbyrået TT.

Konserten holdes på Friends Arena i Stockholm 5. desember. Alle inntekter går til initiativ innen psykisk helse. Tim Berglings far sier at entusiasmen rundt hyllestkonserten gjør han glad.

– Jeg kan nesten ikke tro det her. Det er overveldende. Jeg kjenner på en stor takknemlighet for alle som vil dele denne kvelden med oss, sa faren.

På Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness, som er konsertens offisielle navn, skal artister som David Guetta, Kygo og Adam Lambert delta. Aviciis største låter kommer for første gang til å framføres sammen med originalsangerne og et band på 30 personer.