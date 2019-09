Kygo klar for å opptre på hyllestkonsert for Avicii

Aloe Blacc, Rita Ora, Adam Lambert, Vargas & Lagola og Sandro Cavazza har meldt sin ankomst til Friends-arenaen i Stockholm 5. desember.

Også DJ-er som Kygo, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Laidback Luke og Nicky Romero stiller opp på konserten, der inntektene vil gå til ulike tiltak innen psykisk sykdom og selvmordsforebygging.

Bak Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness står den nystartede Tim Bergling Foundation. Stiftelsen er grunnlagt av familien til den verdensberømte EDM-stjernen, som begikk selvmord 20. april 2018.

– Tim hadde planer om at hans musikk skulle fremføres sammen med et stort liveband. Nå virkeliggjør vi drømmen hans, og gir publikum og lytterne en sjanse til å oppleve Tims låter på en helt unik måte, sier Klas Bergling, far til Avicii, i en presseuttalelse.