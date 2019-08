Bedre kinosommer i år enn i fjor

Totalt har sommeren 2019 hatt et kinobesøk på 1 633 500. Det en økning på 14,6 prosent på landsbasis, fra fjorårets besøkstall som lå på 1 425 000, skriver Dagsavisen.

– Det er fint å se at denne sommeren er sterkere enn i fjor, og det er ingen tvil om at det har handlet om været og om «Løvenes Konge», sier programdirektør Christin Berg i Nordisk Film Kino.

Elvis-filmen har fått premieredato Baz Luhrmanns kommende film om kongen av rock'n'roll skal etter planen få premiere 1. oktober 2021.

Filmen om løveriket hadde etter de to første ukene et besøkstall på 389 734. I tillegg trekker Berg fram «Fast & Furious»-spinoffen «Hobbs & Shaw» som leverte godt under åpningshelga og ligger på toppen sammen med «Løvenes Konge».

Samtidig har dette vært nok en sommer der norske filmer glimter med sitt fravær.

– Vi har ikke hatt noen norske filmer siden april, og det kommer ingen før nå i slutten av august. Vi ser jo at når vi har en sterk norsk filmproduksjon, så øker besøket. Våre kinogjester vil gjerne se norsk film, sier Berg til Dagsavisen og tilføyer at det skal mye til for at Hollywood klarer å levere godt nok til et habilt kinobesøk.