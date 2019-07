Slash stilte på scenen i Bokassa-T-skjorte

Med svart T-skjorte med påskriften «Who the F*ck is Bokassa?» på T-skjorten entret Slash scenen i Tel Aviv tirsdag sammen med bandet sitt, Myles Kennedy and the Conspirators.

– Bandet selv er helt i hundre over nyheten og feirer samtidig som de er på turné med Metallica, forteller Thomas Morgan fra Bokassas managementbyrå, Moshing On My Own, i en epost viet T-skjortebegivenheten.

9. juli varmet Bokassa opp for Metallica på Ullevi-scenen i Göteborg, før neste stopp er Telia Parken i København 11. juli – før det bærer "hjem" til Granåsen 13. juli.

Lars Ulrich fra Metallica om trondheimsband: «They are insanely cool» - Dette er mitt nye favorittband, sa Lars Ulrich fra Metallica på radioen natt til mandag. Dét er et kompliment trondheimsbandet Bokassa kommer til å leve lenge på.

Når «Worldwired»-turneen er over 25. august, vil Bokassa og Ghost ha varmet opp på rundt 25 Metallica-konserter i Europa, Storbritannia og Russland. Men stonerpunktrioen vil smi mens jernet er varmt, og kjører på med egen headlinerturné i Europa fra september til desember med 23 konserter i alt.

– Vi er ekstremt gira på vår første headlinerturné i Europa denne vinteren. Da skal vi komme tilbake til flere av byene vi var innom på Metallica-turneen og levere en solid dose riff, hooks, breakdowns, and freedom til hver eneste by, sier frontmann Jørn Kaarstad.

Headlinerturneen drar i gang med tre norske konserter: 28. september på Tou Scene i Stavanger, 19. oktober på Byscenen i Trondheim og 31. oktober på Vulkan i Oslo.

Da kan Bokassa regne med at andreskiven «Crimson Riders», som ble sluppet nylig, har satt seg hos fansen.