Humor, true crime og ekser på TVNorge

Torsdag lettet TVNorge-eier Discovery Networks på sløret om sine høstprogrammer. Det er flere norske produksjoner på trappene, blant annet blir det et nytt gameshow med Atle Antonsen og Ylvis-brødrene.

Det nye programmet har fått tittelen «Kongen befaler» og beskrives som «et energisk gameshow». Atle Antonsen har med seg Bård og Vegard Ylvisåker, Siri Kristiansen, Maria Stavang, Calle Hellevang-Larsen og Olli Wermskog på moroa. Og Antonsen figurerer i rollen som den allmektige kongen som i hvert program deler ut absurde oppgaver.

«Kongen befaler» er ikke den eneste nyskapningen på humormenyen til TVNorge. Lene Kongsvik Johansen sjøsetter ny serie, kalt «Kongsvikfamiliene». Også Espen Eckbo får boltre seg med nye humorsprell. Det blir nemlig mer «Det kunne vært verre» – der han figurerer i rollen som distré åttebarnsfar. Harald Eia har på sin side mer «Brille» på gang, «Hvite gutter» er tilbake på Dplay – og jula blir både blodig og morsom når «Jul i Blodfjell 2» kommer til skjermene i adventstiden.

– Vi jobber alltid hardt for å beholde tittelen som norgesmester i humor, sier Eivind Landsverk, nordisk programdirektør i Discovery Networks.

Else og ekser

Omtalte «Ex on the Beach» sørger for nye intriger til høsten. Single skal igjen få nyte livet samtidig som de konfronteres av fortiden.

Også Else Kåss Furuseth er høstaktuell i TVNorge-regi. Hun fikk som kjent mye ros for sin serie om selvmord. Denne gangen utforsker hun et annet tema, nemlig spørsmålet om hun skal ha barn. Gjennom seks episoder sjekker hun ut ulike måter å bli forelder på – samt møter mennesker som lever i ulike familiekonstellasjoner.

– Den eneste måten å henge med i konkurransen om norske TV-seere på, er å produsere mer norsk innhold. Derfor setter vi på et rekordhøyt antall norske TV-programmer denne høsten, hele 26 produksjoner, sier Tine Austvoll Jensen, sjef for TVNorge og Discovery Networks.

Hotelleventyr og boligfiksing

Mange fulgte true crime-serien «Drapet i Holmenkollen» på TVNorge i vår, og til høsten følger kanalen opp med mer i samme gate, med «Mannen som falt».

Det ryddes også sendetid til nyskapningen «Hotelleventyret», der seerne inviteres til å følge med når Norges største hotell ferdigstilles – og åpnes. Nærmere 250 nyansatte skal ta imot 1600 gjester, men ingen av dem, inkludert Petter Stordalen, har erfaring med å drifte et prosjekt i denne skalaen. Skal vi tro pressmeldingen går kameraene tett på de ansatte – også Stordalen selv.

Boligfiksing er populær TV-underholdning, og til høsten varter TVNorge opp med «Oppussing på en dag».

Flunkende nytt er også programmet «Kvelden er min», der Anne Rimmen inviterer noen svært så kjente profiler til en kveld med tilbakeblikk på liv og karrierer. I salen sitter venner og familie, og det loves en twist som kanalen ikke vil ut med riktig enda.

En serie om et usannsynlig vennskap står også for tur, nemlig «Jan Thomas og Einar blir venner».

Men ved siden av alle de nye programmene, kommer selvfølgelig flere gamle travere tilbake, som «71° nord» – som faktisk er oppe i sin 21. sesong til høsten.

Kjenninger som «Influenserne», Første date», «Alt for Norge» og «Åndenes makt» vil også prege TVNorge-høsten. Og ut fra sistnevnte program springer også nysatsingen «Lunsj med Lilli», der Åndenes makt»-profilen Lilli Bendriss inviterer kjendiser til samtaler om alt mellom himmel og jord.