Svensk popstjerne til festival i Trondheim

Den svenske popartisten har allerede rukket å etablere seg som en stor artist, tross sin unge alder. Hun slo gjennom for alvor med låten «Uncover» tilbake i 2013, og har siden den gang hatt en rekke hits som «Lush Life», «Never Forget You» og hennes siste singel «Ruin My Life».

Mandag formiddag er det klart at Zara Larsson kommer til Festningen-festivalen i slutten av august.

- Skulle bare mangle med ei råkul dame

- Vi digger denne dama selv, hun er vanvittig kul. Hun passer godt inn i vår lineup. Så langt har vi mange kule mannfolk, og da skulle det bare mangle at vi også fikk ei råkul dame, sier Rachel Nordtømme, kommunikasjons- og markedsansvarlig for Festningen.

Det hele begynte med den svenske versjonen av «Norske Talenter», og siden den gang har Zara Larsson endt opp med over 5 milliarder strømminger under beltet. Hun kan også skilte med store samarbeider med navn som David Guetta, Ty Dolla $ign og Tinie Tempah på CV-en. Svensken har også markert seg ved å stå opp for feminisme, likestilling og homofili.

- Hun har mange hits som folk kan synge med på, og lager kjempegod stemning. Jeg har sett videoer der hun har vært på store festivaler, og hun lager et vanvittig rått show, sier Nordtømme.

Nærmer seg 10 000 solgte billetter

Under fjorårets festival var den totale kapasiteten på 10 000 besøkende. I år har Festningen-festivalen økt kapasiteten til 14 000, noe som det ser ut til å være behov for, skal vi tro Nordtømme.

- Billettsalget har gått vanvittig bra. Vi ser at det er festivalpass det går desidert mest av, så folk vil åpenbart få med seg begge dagene. Vi nærmer oss 10 000 solgte billetter, der rundt 150 av dem er dagspass. Vi blir garantert utsolgt, mener Nordømme.

Årets festival på Kristiansten festning holdes 30. og 31. august, og i tillegg til Larsson, er Karpe, David Guetta, Sushi X Kobe, Hkeem, Postgirobygget, Matoma og Lil Halima sluppet.