«Norsk» James Bond-film presenteres torsdag

Filmen er den 25. om verdens mest berømte etterretningsagent. Klokka 14.10 torsdag norsk tid lanseres rollebesetningen og tittelen, som til nå har gått under arbeidstittelen «Bond 25». Filmen er ventet å være skuespiller Daniel Craigs siste film i rollen som James Bond.

Kaller inn manusdoktor for å fikse handlingen i den nye Bond-filmen En manusdoktor skal angivelig ha blitt bragt om bord for å fikse på handlingen i den kommende «James Bond»-filmen.

Deler av jubileumsfilmen har blitt spilt inn i Norge, nærmere bestemt i Nittedal. Innspillingen i Norge fant sted mellom 25. og 2. april, ifølge NRK.

«Bond 25» med Daniel Craig i hovedrollen, har også fått tildelt 47 millioner kroner i insentivtilskudd for innspilling i Norge. Tilskuddsrammen er den største i Norsk Filminstitutts intensivordning sin korte historie.

Den 25. James Bond-filmen har vært utsatt flere ganger, og var egentlig planlagt å ha premiere høsten 2019. Men i september ble regissør Danny Boyle byttet ut med Cary Fukunaga etter det som har blitt beskrevet som «kreative forskjeller».

Det er også meldt om at Scott Z. Burns har blitt ansatt for å skrive om det originale manuset, som er skrevet av Neal Purvis og Robert Wade. I tillegg er Phoebe Waller-Bridge, skaperen og hovedrolleinnehaver i komiserien «Fleabag», humorkonsulent for filmen, ifølge The Guardian.

Den foreløpige premieredatoen er nå satt til 8. april 2020.