Artistslipp til årets Uka - feirer tiårsjubileum i Storsalen

«Diamanter og kirsebær», «Hull i himmelen», og «Valiumvalsen», alle låter på debutalbumet «For sant til å være godt», som sikra John Olav Nilsen & Gjengen spellemannspris i 2009.

Ti år senere har bergenseren samla en ny gjeng, Nordsjøen, og returnerer til Storsalen for en jubileumsaften under årets Uka.

- Hva er ditt forhold til Trondheim og til Samfundet?

- Vi har spilt der mye, og er helt klart en av de første konsertene våre der vi solgte ut en stor sal, i Storsalen. Det var helt magisk. Trondheim har på en overraskende måte vært gode mot oss, ler John Olav Nilsen over telefon med Trd.by.

- Både gleder og gruer meg

Nilsen sier at han egentlig ikke liker å se så mye tilbake på det som har vært, men minnes likevel da de for første gang solgte ut en liten klubb – også i Trondheim, den gang hos Blæst.

- Og konserten i 2011 i Storsalen var en veldig spesiell konsert. Jeg husker ryktene som gikk i gatene, om at det var en kar som satt i rullestol, og som reiste seg under den siste sangen vår. Det må man jo bare tro på.

Tiårsjubileet har ikke sunket inn riktig ennå. I Storsalen skal han blant annet fremføre debutalbumet «For sant til å være godt» i sin helhet.

- Jeg er mest opptatt av å jobbe med ny musikk. Jeg holder det litt på avstand, frem til man må dukke tilbake og plukke opp det som var, møte seg selv igjen. Det er en plate jeg ikke har hørt noe særlig på, den har fått leve sitt eget liv og egne bein å stå på. Jeg kjenner at jeg både gleder og gruer meg, medgir han.

Vil ikke gjenskape, da blir det en parodi

Siden Uka-konserten skal ikke holdes før i oktober, vil ikke Nilsen røpe for mye.

- Man skal ikke gjenskape det som en gang har vært, for når du gjør det, blir det bare en parodi. Du må gå dypt inn og finne ut av hva det handlet om den gang, og sette det inn i her og nå. Det er en skummel prosess.

- Det blir spesielt å komme tilbake, det er alltid fint å komme til Trondheim. Byen har en stolt studentkultur, noe som er veldig viktig i dette lille landet vårt. Det er spesielt viktig for kulturlivet i de ulike byene.

Flere forvandlinger

Selve gruppen har gjennomgått flere forvandlinger det siste tiåret. Fra John Olav Nilsen & Gjengen til den nye konstellasjonen John Olav Nilsen & Nordsjøen, har gruppen for mange redefinert gatepop-sjangeren.

Når de i høst legger ut på turné, blir det både for å hedre Gjengen og For Sant til Å Være Godt, men også for å spille andre låter – både fra albumet Nordsjøen, og nytt materiale.

Uka-konserten til John Olav Nilsen & Nordsjøen holder sted i Storsalen 17. Oktober. Fra før er det avslørt at Sigrid skal spille i «Dødens dal» under den 50. Uka i Trondheim.