Gjør om på «Suicide Squad»

I stedet sysler manusforfatteren og regissøren James Gunn med å begynne om igjen fra start, med en såkalt reboot, skriver Dark Horizons.

Meldingene kommer fra DC-produsenten Peter Safran, som også forteller at Gunn fortsatt er knyttet til prosjektet – tross at han nylig fikk tilbake jobben som regissør for «Guardians of the Galaxy» av konkurrenten Marvel.

Batman og Suicide Squad returnerer til kinolerretet Både Batman og de mer skruppelløse rivalene i Suicide Squad kommer på kino igjen i 2021, opplyser Warner Bros.

«Suicide Squad» er høyeste prioritet, og hans neste film blir «Guardians». Det er det beste av to verdener, både for fansen og for Gunn selv, sier Safran.

«Suicide Squad» ble, til tross for lunken mottakelse fra kritikerhold, en publikumssuksess. I rollene ser vi blant andre Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto og Joel Kinnaman. Hvem av skuespillerne som vender tilbake er så langt uklart, men det er meldt at Smith erstattes av Idris Elba i denne runden.