Postgirobygget returnerer til Festningen-festivalen

- Å få spille på Festningen i 2018 var helt legendarisk! Perfekt ramme for et kanon-arrangement! Og hvilket strålende publikum! Gleder oss til å være med igjen, sier Nils Petter Time, gitarist i Postgirobygget.

Bandet har tidligere gikk uttrykk for sin kjærlighet til Trondheim, hvor det hele startet i 94. Fire av medlemmene studerte Marinteknikk på NTNU, og nå ser de frem til å spille på Festningen-festivalen også i år.

Matoma bekreftet til Festningen-festivalen Han er strømmet over én milliard ganger. I sommer skal han spille i sitt eget nabolag.

- Overraskende god booking for målgruppa

Bandet spilte altså på Festningen i fjor, og kommer tilbake i 2019.

Festningen er en festival innen sjangerne EDM, pop, hip hop og urban. Med 20-årsjubileum i 2016, og over 1000 spilte konserter, skiller Postgirobygget seg ut blant DJer og andre artister i lineupen.

Artistbooker Trond Opsahl forteller at de var litt overrasket over hvor godt Postgirobygget slo an hos det unge publikummet på Festningen.

- Det var en overraskende god booking for vår målgruppe. Alle kom tidlig for å få med seg Postgirobygget!

- Hvorfor to år på rad?

- Det ble skapet minner som aldri vil dø på Festningen i fjor, da Postgirobygget sto på scenen. Å starte lørdag med en fantastisk allsangfest også i år er noe vi gleder oss veldig til. Kanskje dette blir en tradisjon på Festningen?

Norsk reggaeartist skal lage skifest i Granåsen - Han er kanskje ikke en typisk fyr du ser på et skiarrangement, sier arrangøren.

Sju artister så langt

Med Postgirobygget også på plass, er det totalt sluppet sju artister til årets festival på Kristiansten Festning, som holdes 30. og 31. august i år. Frem til nå er også David Guetta, Karpe, Matoma, Sushi X Kobe. Hkeem og Lil Halima sluppet.

- Det blir ikke sommer uten Postgirobygget! Det har nok også dagens studenter vokst opp med. De satte rett og slett stemningen i fjor – det ble idyll en solskinnsdag på Festningen! Vi bare måtte ha de i år også, sier markedsansvarlig Rachel Nordtømme.