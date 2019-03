Norsk reggaeartist skal lage skifest i Granåsen

3. april arrangeres Trondheim Skishow for andre gang, et showrenn der 150 unge trønderske talenter skal få utfordre verdenseliten.

- Det er egentlig et skirenn, men vi vil kalle det et show. Det skal være artig å dra til Granåsen denne kvelden, også for de som vanligvis ikke drar dit. Det blir ikke bare fire skiløpere som forsvinner inn i skogen, for så å komme tilbake en halvtime senere, ler markedsføringsansvarlig Kristine Strøm Nakstad.

Her skal Razika holde sin siste konsert i Trøndelag Bergensbandet Razika er bekreftet til Heim-festivalen i Hasselvika i sommer. Konserten blir gruppas siste konsert i Trøndelag.

Klæbo, kuler og hopp

I fjor ble det superduell mellom Marit Bjørgen og Charlotte Kalla, og Petter Northug måtte se seg slått av russeren Alexandr Bolsjunov. I årets utgave skal utfordrerne bryne seg mot Johannes Høsflot Klæbo, Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth og Anne Kjersti Kalvå, i tillegg til en rekke seniorløpere i verdenstoppen.

- Det er to forskjellige finaler, for damer og herrer. Løypa er på 1 kilometer, og løperne blir plukket av med utslagsmetoden. For hver runde blir tre-fire av de siste løperne plukket ut, til vi står igjen med for eksempel fem løpere, som går den endelige finalen, forklarer Strøm Nakstad.

- Det er ei publikumsvennlig løype, der du har oversikt hvor enn du står. I år, etter ønske fra stjernene selv, vil vi legge inn kuler, hopp og andre elementer av show i løypa for å skape ekstra spenning. Det er nok ikke den som er best i 10 kilometer klassisk som vil vinne.

Så lenge du er over 15 år og har betalt kontigent til Skiforundet, kan du melde deg på.

- Det er et uformelt skirenn, og du må ikke være best i din klasse for å gå. Selv om du ikke skulle gå videre fra prologen, eller komme til en finale, skal det være en artig opplevelse.

Matoma bekreftet til Festningen-festivalen Han er strømmet over én milliard ganger. I sommer skal han spille i sitt eget nabolag.

«Spinnvill» i skiløypa

Fjorårets gjennomføring av arrangementet gikk over all forventning, med rundt 3700 betalte billetter, Jo Sverre og Dagny på scenen, og folkefest i løypa.

- Vi visste virkelig ikke hva vi gikk til. Vi ville lage noe dritkult og nytt, og satsa høyt. Tribunen var utsolgt, og vi ble nærmest sjokkert over folkestemninga. Det ble mye kulere enn vi hadde turt å tenke på.

Arrangørene har nylig signert en større artist til showet, og er ennå i diskusjon om det skal komme flere.

- Admiral P kommer i år, og det blir kjempekult! Han er ikke en typisk fyr du ser på et skiarrangement, men han er en folkekjær artist med hits som alle har hørt. Alle synger med, og han er utrolig kul på scenen, sier Strøm Nakstad.

- Det underbygger at dette er et arrangement der kultur møter sport, og at sport kan være en del av en kulturshow-bit med riktige rammer. Admiral P gleder seg veldig, og det gjør vi også.

Philip Tom Joseph Boardman, kjent under artistnavnet Admiral P, slo virkelig gjennom med låta «Spinnvill». Han har fenget stort med «Snakke litt» og «Kallenavn» - og i 2014 vant han Spellemannprisen i klassen årets hit for låten «Engel».