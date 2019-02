«Fresh Prince» blir barnebok

Boken har tittelen «The Fresh Princess» og dermed aner vi at det blir en kvinnelig hovedperson som bekler hovedrollen i barnebokuniverset.

Serien rullet og gikk på TV i seks år, og ifølge forlaget HarperCollins vil «The Fresh Princess» by på en karakter som er svært inspirert av den Will Smith spilte gjennom store deler av 90-tallet.

Det dreier seg nemlig om en energisk, oppfinnsom og kul ung jente som kommer til et nytt nabolag – der alt ser ganske så annerledes enn det hun er vant til.

«Men selv om hun møter nye utfordringer, og nye vennskap skal stiftes, så har Destiny alltid en plan», heter det i pressemeldingen fra HarperCollins.

Fortellingen om Destiny skal bli en bokserie, og forfatteren heter Denene Millner. Bøkene illustreres av Gladys Jose mens Will Smith er en av initiativtakerne bak serien. Ifølge The Guardian sier han blant annet følgende om planene:

«Jeg er svært glad for at karakteren jeg spilte over så lang tid har inspirert til en morsom og inspirerende bok til unger overalt. Jeg vet at mine egne unger ville elsket Fresh Princess da de vokste opp, og som far til en sterk datter så vet jeg hvor viktig det er å kunne finne den type kraft i historier».

Første bok forventes utgitt i USA i april.