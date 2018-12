Tre store artistslipp til Pstereo

I oktober startet Pstereo med artistslipp. Da fikk vi vite at Kvelertak, OnklP og Little Simz kommer til Trondheim i august. Årets urørt, Marie Ulven, kjent som Girl in red, vil blant andre også opptre på festivalen.



Fra Storbritannia til Trondheim



I august må Bloc Party fra Brexit-landet huske passet sitt når de skal til Trondheim, uten pass og medlemskap i EU eller Schengen blir den ingen tur til marinen. De kommer forhåpentligvis til å huske på det.

Bandet startet sin musikkariere i 2005 med albumet «Silent Alarm». I år har bandet vært på verdensturné i blant annet Australia, Tyskand og Nederland.

Bandet lar seg inspirere av Joy Division, the Cure og Sonic Youth, er du en fan av de så vil du garantert like Bloc Party - hvis du ikke allerede gjør det.

Deres mest populære låt «Banquet» har over 70 millioner avspillinger på Spotify.





En Sørafrikansk Bon Iver

Gregory Alan Isakov er dagens andre artistslipp. Isakov er fra Sør-Afrika, men bor i Colorado. Han har nylig holdt en utsolgt konsert i Oslo.

Musikken hans minner om en tidlig Bon Iver og er i samme sjanger som både Tallest Man on Earth og Ben Howard.

Pstereofestivalen skriver i en pressemelding at «Isakov skriver sanger av mesterlig kvalitet og tar deg gjennom reiser i vakre landskap og søken etter en følelse av tilhørighet».



«Ullern-gone-LA»

Har du ikke hørt om de to andre artistene, så må du ha hørt om disse. Det siste er nemlig norske og amerikanske Lemaitre.

De er kjent for låter som blant annet «Closer» og «Rocket Girl», ft. Betty Who. Sistenevnte ble spilt på radioen minst én gang om dagen i hele sommer.

Lemaitre er en duo bestående av Ketil Jansen og Ulrik Denizou Lund. I tillegg kan man ofte se P3Morgens Markus Neby på gitar. Lemaitre har utsolgt Storsalen på Samfundet to ganger.

