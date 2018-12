Cardi B og Offset skiller lag – ett år etter bryllupet

Paret, som har den fire måneder gamle datteren Kulture sammen, giftet seg i all hemmelighet i september i fjor – noe Cardi B først røpet i sommer.

I en video på Instagram forklarer Cardi B hvordan hun har prøvd å få ting til å fungere med barnefaren, som hun bedyrer vil forbli «en virkelig god venn» så vel som ditto forretningspartner.

– Han vil alltid være en jeg kan ty til for å snakke, sier Cardi B, som medgir at det «kan ta tid å få en skilsmisse», men at de ikke er sammen lengre.

Dette er den mest spilte låta i Norge på Spotify i år Den norske samarbeidslåten «Ignite» gikk helt til topps på Spotifys liste over mest strømmede låt totalt i 2018.

Instagram-videoen er vist 3,5 millioner ganger på fem timer, og følger etter bilder Cardi B har delt av hvordan hun kom på femteplass på Billboards årsbesteliste over artister – og at albumet «Invasion Of Privacy» kom på sjetteplass.

– Farvel 2018, jeg lurer på hva jeg skal kalle neste års album, lyder det fra Cardi B.

Offset svarte på innlegget hennes med følgende kryptiske melding:

– Y’all won, skrev han , noe som fansen tolker både som en mulig kommentar til alle haterne som kritiserte forholdet deres, eller rettet direkte til Cardi B selv om at han muligens ikke ønsket skilsmissen.