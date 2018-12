Dette er den mest spilte låta i Norge på Spotify i år

Da Alan Walkers 2017-instrumental , laget sammen med K-391, fikk lagt på vokalen til Julie Bergan og Seungri og sluppet i mai , bar det rett til topps. Både på VG-listen og nå altså strømmetoppen.

På andreplass følger «These Days» fra Macklemore, Jess Glynne og Rudimental – før selveste «Sommerkroppen» med Mads Hansen inntar tredjeplass, melder strømmetjenesten.

Først på tiende plass på listen over mest strømmede låt i Norge i år kommer neste norske, som er Dagny og Seeb med «Drink About».

Post Malone, som med «Better Now» kommer på femteplass, er den mest strømmede artisten på norske Spotify – der Alan Walker er beste norske artist med en femteplass, med XXXTentacion, Eminem og Drake på plassene imellom.

Drake regjerer globalt

Den mest strømmede kvinnelige artisten i Norge i 2018 er Sia, mens Julie Bergan plasserer seg på en fin femte.

Topplasseringen på listen over mest strømmede album i Norge er det også Post Malone som kaprer med «beerbongs & bentleys". Der er det ingen norske blant de fem mest populære.

På verdensbasis er det Drake som erobrer tronen: Han har mer enn 8,2 milliarder strømminger i år. Hans «God's Plan» er den mest spilte låten, hans album «Scorpion» er det mest spilte.

Ifølge Spotify har 2018 vært et sterkt år for nordisk musikkeksport: 61,3 prosent av all strømming av nordiske artister har vært utenfor Norden. Tilsvarende tall for Norge er 70,9 prosent.

Her er Spotifys lister

Mest spilte artister i Norge:

Post Malone XXXTENTACION Eminem Drake Alan Walker

Mest spilte kvinnelige artister:

Sia Demi Lovato Dua Lipa Ariana Grande Julie Bergan

Mest spilte låter i Norge:

«Ignite (feat. Seungri)» – Julie Bergan, K-391, Alan Walker «These Days» (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen) – Macklemore, Jess Glynne, Rudimental «Sommerkroppen» – Mads Hansen «Better Now» – Post Malone «Youngblood» – 5 Seconds of Summer «Flames» - David Guetta, Sia «God’s Plan» - Drake «In My Mind» - Dynoro, Gigi D’Agostino «Solo» (feat. Demi Lovato) - Clean Bandit, Demi Lovato «Drink About» - Dagny, Seeb

Mest spilte album i Norge:

Post Malone – «beerbongs & bentleys» Drake – «Scorpion» XXXTENTACION – «?» Dua Lipa – «Dua Lipa» Ed Sheeran – «÷»