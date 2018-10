Isabel Raad slipper bok: – Tror folk kommer til å forstå litt mer hvorfor jeg fungerer som jeg gjør

– Jeg har egentlig aldri villet fortelle denne historien. Jeg vil ikke at noen skal synes synd på meg. Men nå som jeg har fått opplevelsene på avstand, føles det riktig å dele mer av hvem jeg er og hva jeg kommer fra, starter Isabel Raad (24) fra Randaberg innlegget hvor hun avslører at biografien hennes Shirog er på vei.

Shirog er det hun het før hun byttet navn til Isabel som 18-åring.

Forlik om omstridt blogger-bok Bloggeren Anniken Jørgensens bok «Bare en natt til» skal endres noe i andre og tredje opplag. Det er hovedpunktene i et forlik partene er blitt enige om.

I boken forteller hun om barndommen sin, som var preget av vold og rus. Barnevernet har vært i livet hennes siden hun var seks måneder gammel, forteller hun.

I et intervju med God Morgen Norge tirsdag 9. oktober sier Isabel Raad at hun vil vise hvem hun egentlig er.

Satt seg på trappa til barnevernet som 11-åring

Hun forteller at hun var åtte år gammel da hun ble mishandlet for første gang. 11 år gammel satt hun seg på trappa til barnevernet. Hun orket ikke mer, og ba om et nytt sted å bo.

Hun ble flyttet over til en fosterfamilie, og forteller at hun fikk et helt annet liv.

– Det var helt fantastisk, faktisk.

Byttet navn som 18-åring

Som tenåring utviklet hun anoreksi, og 17 år gammel flyttet hun ut. Da hun var 18 år gammel, byttet hun også navn.

– Det var så mye vondt knyttet til mitt tidligere liv, så jeg ville egentlig bare komme meg vekk fra den jeg egentlig var. Det var veldig riktig for meg å kvitte meg med det navnet, for hver gang jeg hørte det navnet, så dro det frem masse vonde minner, sier hun til TV 2.

Ikke eneste blogger med ny bok

Hun forteller at alt som står i boka er dokumentert. Det er kun hennes nærmeste familie som står oppført med sine egne navn - resten er anonymisert, forteller hun.

Raad er ikke den eneste bloggeren som har sluppet bok. Denne uka har også boka til Anniken Jørgensen fått mye oppmerksomhet, etter at en av personene som var omtalt i boka, ville ta saken til retten for å stoppe boka.

Det endte derimot med forlik, og at boka blir endret i andre og tredje opplag.

Tidligere har også Anna Rasmussen sluppet boka Naken.

Boka til Raad slippes i midten av november.