«22 JULY» kommer på Netflix neste uke

I Norge vises filmen på kino allerede fra torsdag 4. oktober. Netflix opplyser imidlertid ikke hvilke kinoer som skal vise den.

Den Netflix-produserte filmen fortelles fra en av de overlevendes perspektiv, og viser den fysiske og psykiske reisen i etterkant av Norges dødeligste terrorangrep. «22 JULY» er skrevet og regissert av Paul Greengrass. Filmen er basert på Åsne Seierstads bok «En av oss: en fortelling om Norge».

Filmen hadde premiere under filmfestivalen i Venezia i september. Greengrass uttalte under premieren at han håper filmen kan gi yngre generasjoner argumenter mot det han mener er en mørk høyrepopulistisk dreining i samfunnet.

Norske anmeldelsene har karakterisert filmen som «ufullstendig», «altfor tynn for norske seere» og «for omtrentlig for våre ekstraordinære behov», mens utenlandske anmeldere har vært langt mer positive.

Rollebesetningen består blant annet av Anders Danielsen Lie, Jon Øigarden, Jonas Strand Gravli, Maria Bock og Thorbjørn Harr.