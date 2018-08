Slik blir Festningen-festivalen - bli med innenfor før det åpner

- Det kommer til å bli utsolgt, uansett er dette allerede en suksess. Og har du sett værmeldingen, eller?

Torsdag formiddag begynner det store området rundt Kristiansten Festning å ta form. Det er ennå vått i gresset, men skal vi tro både værmeldingen og kommunikasjons- og markedsansvarlig Rachel Nordtømme, blir det finvær under selve festivalen.

- Vi satser på at det vil tørke opp, og vi prøver å skåne underlaget mest mulig. Vi vil fylle etter med grus og jord om det blir behov for det.

Festningens to scener er under siste opprigging, og nye matvogner ruller stadig inn på området. Ifølge Nordtømme er det kun et par hundre billetter igjen, men de jobber likevel med å frigjøre enda flere.

- Vi har en kapasitet på 10 000 hver dag, og ønsker å gi så mange som muligheten til å komme. Det nærmer seg utsolgt, men vi kommer til å frigjøre flere billetter, opplyser Nordtømme.

Fotballbinge, matvogner og barer

På matfronten blir det ni ulike boder og matvogner, med alt fra burger fra Kompis, fish & chips hos Havfruen, og kaffe og boller fra Dromedar. Alt dette er plassert rett ved hovedinngangen. Det blir også egne barer, med to vanlige drikketelt, salg av alkoholholdig is, cocktails på tapp hos Tap Tails, og Somersbys eplehage, som du kanskje fikk med deg hos Pstereo.

- Vi vil gjøre det så enkelt som mulig med betaling, så man betaler med vanlig kort. Vi droppet bonger og andre lignende løsninger.

Festivalen vil også ha et eget markedsområde, med blant annet en egen lounge med hengekøyer og saccosekker. Og selv om visningene av VM-kampene på Kristiansten Festning for lengst er over, blir det også fotball.

- Vi skal ha en egen fotballbinge. Det er jo egentlig ment for barn, men unge voksne synes også det er gøy, kanskje spesielt med litt innabords. I tillegg har vi egen ladestasjon for mobiler, og en fotovegg med parykker og alt mulig rart i samme område, forklarer Nordtømme.

Anbefaler å skaffe bånd på forhånd

Inngangen til festivalen vil være på siden som vender mot Kristiansten Barnehage, med mange sluser for å unngå stor kø. Der blir billettene byttet inn til armbånd, noe som også er mulig på forhånd.

- Jeg vil anbefale å bytte til seg bånd på forhånd hos Comfort Hotel, der har vi en egen stand. Så langt er det ikke så mange som har benyttet seg av denne muligheten, og da blir det fort mye mer kø enn nødvendig. Om jeg skulle på festival, ville jeg definitivt gjort det på forhånd, råder Nordtømme.

Det er ikke satt opp noen ekstra busser tilknyttet festivalen. Nordtømme anbefaler folk til å la bilen stå, og heller ta buss inn til sentrum og gå opp til området.

Ingen «gratishaug»

Den som kanskje hadde håp om å få med seg konsertene fra toppen av festningsområdet, må nok legge andre planer. Store deler av dette området vil bli sperret av - bortsett fra for spesielt inviterte.

- VIP-området blir på Kommandanten, med et loungeområde under telttak og minigolf utenfor. Her er samarbeidspartnerne våre invitert.

Festivalpublikummet kan vente seg både full pyro og digre, selvlysende ballonger som vil prege både livet foran scenen, og området ellers. Når mørket senker seg over Kristiansten Festning, vil også muren rundt festningsverket lyssettes, og bli rosa.