Storebroren har en av verdens mest streamede låter – nå har Peder (21) sluppet sin første singel

Peder Elias Eriksrud Kjørholt, som enkelt og greit går under artistnavnet Peder Elias, er lillebroren til Simen fra trioen Seeb. Trioen nådde tidligere i år over en milliard streams på Spotify med remixen av Mike Posners «I Took A Pill In Ibiza», og er blant verdens mest streamede låter. Nå vil også lillebror Peder Elias satse på musikken.

- Sommeren før de ga ut Ibiza-låten satt vi på hytta hvor Simen viste meg den og et par andre låter. Det er surrealistisk at det endte opp med å bli en av de mest spilte låtene i verden.

- Jeg er sikker på at jeg hadde vært fan av musikken også om jeg ikke hadde vært broren hans. Jeg må bare prøve selv å nå tilsvarende mål med musikken min, sier Peder Elias.

«Simple»

24. august slapp han sin første egne singel «Simple».

- Jeg vil beskrive den som en relativt nedpå pop-låt, med innflytelse fra r&b-landskapet. Den handler om å ikke rushe inn i en relasjon med en frykt om at ting skal bli veldig komplisert og gå for fort. Heller ta små skritt, lene seg tilbake og holde det enkelt – «simple», sier 21-åringen om sin egen låt.

Han synes det er vanskelig å sammenligne seg selv med andre norske artister, men tror kanskje noen ville sammenlignet han med Jesper Jenset.

- Jeg prøver å være meg selv og skille meg litt ut. Jeg føler musikken representerer den personen jeg er når jeg skriver den.

Nidarosdomens Guttekor

21-åringen er oppvokst i Trondheim med mor på Dragvoll og far på Tyholt, og begynte å synge i kor allerede som 6-åring.

- Utenom det gikk det mye i fotball. Jeg begynte å spille gitar da jeg var elleve, og piano da jeg var 16.

For to år siden startet han også å produsere sin egen musikk, og dro rett fra videregående til folkehøgskole hvor han gikk musikk- og teaterlinje.

Magnhild (29) fra Trondheim søker kjærligheten i ny reality-tv På søndag er det premiere på første sesong av Love Island Norge hos TV3.

Signert med Sony Music

Trondheimsgutten både skriver, produserer og synger låtene sine selv. For å satse alt på musikken, valgte han å flytte til Oslo. Nå går han på Westerdals hvor han studerer populærmusikk og har signert med Sony Music.

- Du hører ofte hvor tøff og kynisk bransjen er – med folk som har baktanker og så videre. De jeg har møtt og jobbet med hittil er hyggelige folk, men jeg må selvfølgelig jobbe steinhardt, sier han.

«Helsesista» får Tabuprisen 2018 Tabuprisen 2018 tildeles Tale Maria Krohn Engvik, kjent som «Helsesista», for innsatsen for å bryte ned fordommer og øke kunnskap om psykisk helse i samfunnet.

Til tross for mye jobbing, føler han seg privilegert som kan studere og vie tiden sin til det han elsker.

- Det føles ikke ut som jobb i det heletatt, og det er verdt det når du elsker det.

Fremover vil han gi ut mer musikk, både som soloartist og med andre.

- Jeg har det siste året laget mye musikk, så fremover må jeg bestemme hvilken låt jeg skal gi ut som neste. Jeg skal jobbe hardt og utvikle meg både som låtskriver, produsent og artist.

- Også er drømmen å nå ut til flest mulig, og ha verdens mest spilte låt. Man må jo drømme stort hvis man først holder på i denne bransjen.