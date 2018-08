Ung i Trondheim? Nå kan du bestemme på folkebiblioteket

- Vi ønsker å prøve noe nytt i et forsøk på å nå en gruppe som for biblioteket er notorisk vanskelig å nå. Unge vet best selv hva de ønsker, forklarer Hanna Malene Lindberg ved Trondheim folkebibliotek.

I disse dager sparker biblioteket i gang Upolert - et helt nytt prosjekt på Trondheim folkebibliotek. Der søker de unge «upolerte» mellom 16 og 21 år som vil bidra til Hovedbibliotekets arrangementrekke utover høsten.

- Unge i den alderen har mye å bidra med, og har ikke så mange arena å vise seg fram på. De er en viktig del av samfunnet vårt, og er nesten de mest engasjerte og samfunnsinteresserte blant oss, mener Lindberg.

Får påvirke oppussingen av biblioteket

Trondheim folkebibliotek har nå opprettet en egen arrangementgruppe, som skal få være med og bestemme blant annet tema for arrangementer, utgivelser og debattmøter. I tillegg skal biblioteket pusses opp over nyttår, og deltakerne i Upolert-gruppa skal få en finger med i spillet.

- Vi ønsker innspill fra publikum, og de upolerte vil komme med viktige innspill for hva de ønsker biblioteket skal være. De skal få være med på å forme det nye biblioteket, sier Lindberg.

- Hvem burde søke?

- Har du lyst til å søke, har vi lyst på deg. Alle som er interessert i litteratur og samfunnet rundt seg, og som føler at de har noe å komme med som de ønsker å spre til andre. Det er fint å være kreativ, komme med gode ideer, og å kjenne Trondheim. Vi ønsker bredde slik at ikke alle mener det samme.

Søknadsfrist

Søknadsfristen løper ut 31. august, og oppstart av arbeidet blir i begynnelsen av september. Biblioteket samarbeider også med Ungdommens bystyre, som skal arrangere to debatter under Upolert-paraplyen. Den første debatten kommer 18. september.

- Vi håper at disse arrangementene skal rulle og gå utover høsten. Dette er et prøveprosjekt, men vi håper det vil faste innslag hos oss, og at unge og resten av byen har lyst på tilbudet.