Festningen-festival nærmer seg utsolgt

Aldri før har det vært en sommer med flere konserter og festivaler i Trondheim. Likevel ser den nye musikkfestivalen Festningen ut til å selge ut alle billettene.

- Responsen har vært helt vill, og over all forventning! Vi ser ut til å selge ut alle festivalpassene, og det er rått til førsteårsfestival å være, sier Rachel Nordtømme som er kommunikasjons- og markedsansvarlig.

90 prosent av billettene er solgt, og det er fortsatt over én uke igjen til dørene åpnes fredag 31. august.

Kan nå budsjett

Nordtømme opplyser til Trd.by at det stort sett er solgt flest festivalpass, altså billetter til begge dagene av festivalen. Festivalen budsjetterer med 10 000 solgte festivalpass og totalt 20 000 billetter for de to dagene festivalen varer.

- Det viser at folk vil ha med seg både fredag og lørdag, noe som tyder på at det er flere artister som er attraktive. Du kunne tro at det i all hovedsak er Kygo, så det er veldig positivt.

- Vil dere nå budsjett med billettsalget?

- Det ser lovende ut, vi ser ut til å selge litt flere billetter enn budsjettert. Det gjenstår også å se hvor mye det blir handlet for på området under selve festivalen.

- Redd for å gå glipp av det som skjer

7. august sa Nordtømme til adressa.no at nærmere 70 prosent av festivalpassene var solgt. Med andre ord har rundt 20 prosent av billettene blitt solgt i løpet av de to siste ukene alene.

- Når noe slikt begynner å nærme seg, vil ikke folk gå glipp av det som skjer. Det samme har vært tilfelle under Findings og Jugendfest, som har en lik målgruppe. Billettsalget har gått jevnt, men det har absolutt tatt seg opp i det siste, sier Nordtømme.

Med artister som Kygo, Steve Angello, Gabrielle, Arif & Unge Ferrari, Julie Bergan og GoldLink, retter Festningen seg mot studenter og unge voksne. Festivalen er den første av sitt slag på Kristiansten Festning, og varer i to dager fra 31. august til 1. september.