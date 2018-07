Lise (22) flyttet til Trondheim for å oppnå drømmen - ble kontaktet av Beyonce-produsent

Med et lite musikkmiljø i hjembyen, bestemte Lise Reppe (22) å flytte fra Lofoten. Det stod mellom Oslo og Trondheim, men valget falt på bartebyen til slutt.

- Jeg har bodd her i to år nå, og det har vært helt fantastisk, sier Lise.

Det første hun gjorde da hun flyttet til byen, var å legge ut en sangvideo på en Facebook-gruppe for musikere i Trondheim. Da ble hun kontaktet av en produsent.

Nå har hun allerede gitt ut to singler.

Synger for nabolaget

Hjemme i leiligheten på Buran synger Lise for hele nabolaget. En kveld klokken åtte banket det på ytterdøren hennes.

- Naboen min sa: «Du er flink til å synge, men jeg hadde satt pris på om du dempet deg litt, og ikke synger etter klokken 23,» sier Lise.

Hun er likevel overrasket over at ingen har gitt henne advarsler tidligere.

- Jeg holder jo aldri kjeft, sier Lise og ler.

Gamle videokassetter viser at sang og musikk har fulgt Lise gjennom hele oppveksten.

- For eksempel har vi en film fra da jeg var to år gammel. Der sitter jeg i en grønn fløyelsstol hjemme og rocker med svære hodetelefoner på ørene.

Det å by på seg selv, har med andre ord aldri vært et problem.

- Alle skulle sette seg i sofaen i stuen og være helt stille. Jeg tok frem lysestaker og hårbørste, og spilte av musikk på høyt volum. Også har du meg som gjør meg til, danser og synger for full hals.

- Folk må senke skuldrene og leve i nuet

Den siste låten hennes, «Youngster», er hun ekstra stolt av, da tekst og melodi er noe hun har laget helt selv. I sangen vil hun få frem at folk må senke skuldrene, og ikke leve i et evig press.

- Take a chill pill, sier hun og ler.

- Det må være greit å bruke flere år på å finne ut hvem man er, poengterer Lise.

Hun nevner at hun selv har opplevd å kjenne på «generasjon prestasjon», og har i oppveksten blitt minnet på at en god utdanning er lurt å ha med seg. Hun virker enig, men når Lise kun har drømt om en musikkarriere, sier hun at dette med utdanning har vært vanskelig.

- Etter at venner og familie har skjønt at musikk er min min største og innerste ambisjon - rett og slett en drøm - har jeg ikke fått noe annet enn kjempegod støtte.

Derfor mener Lise at man ikke trenger å vite hvem man er like etter fullført grunnskole, og at man nødvendigvis ikke trenger syv år med utdanning for at man skal bli sosialt akseptert. Hun legger til at det har blitt ekstremt i det siste.

Ble kontaktet av musikkprodusent

Lise sier det er enkelt å skrive gode tekster når man kjenner ekstra på følelsene. Da må hun finne frem notatblokken og skrive ned det som foregår i hodet.

- Noen ganger har jeg opplevd at jeg er halvvåken midt på natta og ligger og nynner på en melodi i hodet. Da må jeg stå opp og notere, sier hun.

Sist gang hun skrev, var for noen dager siden.

- Da var du litt trist?

- Ja, jeg er jo det nå, siden jeg skal flytte fra Trondheim. Det ligger jo litt følelser i det, sier Lise.

Lise skal studere det hun elsker i Lillehammer til høsten, nemlig musikkproduksjon og sang. Da hun tidligere i år var midt i søknadsprosessen, fant hun ut at hun måtte ha noen musikkfag i grunn for å komme inn på musikkskolen. Hun gav derfor opp å sende inn det siste av dokumentasjon.

- Så fikk jeg plutselig en mail av låtskriver og musikkprodusent Amund Bjørklund, som har jobbet med artister som Beyonce, Jay-Z, Chris Brown og Selena Gomez. Han ville ha meg med.

Bjørklund er mentor ved musikkskolen.

- Det kommer jeg til å leve på resten av livet, sier hun.

Selv om hun må flytte fra Trondheim etter to gode år, ser hun frem til et nytt kapittel i livet. Da får hun muligheten til å møte andre musikkglade folk. Samt følge drømmen.

- Målet mitt er å være på hele tiden, gjøre mitt beste og være åpen for å prøve ut nye ting, i tillegg til å være blid og imøtekommende. Så ser jeg for meg at ting ordner seg til slutt, sier Lise.