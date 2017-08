Derfor regner det uten, mens sola skinner på Yr.no

– Det har vært skiftende vær i hele sommer, og det er ikke så lett å få det fram i de simpleste formidlingsformene som et lite symbol. Yr.no er så mangt, så bruker man litt tid på det, så vil man få et større bilde enn bare det symbolet, forteller vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt, Vibeke Thyness.

Sommerværet gjør det vanskelig for meteorologene

– Er det vanskeligere å melde været om sommeren?

– Det kommer an på hva slags sommer det er. Hvis det er et blokkerende høytrykk som sperrer været, er det lett å melde. Det har vi ikke hatt i år. Om sommeren dekker værsystemene mindre områder, som gir mer lokale variasjoner i været enn vi ser om høsten og vinteren.

Thyness forklarer nærmere:

– Store lavtrykk fra havet er lettere å forholde seg til, og gjør det lettere å forutsi været. Men disse sommer-lavtrykkene er mindre, og har ingen klar retning. Da gir det oss litt problemer, og gjør det vanskelig å si noe konkret siden de er så lokale. Varselet oppfattes da som litt uklart, og det er jo fordi det er litt uklart. Værtypen gjør at det er dønn umulig å være presis om tid og sted, selv om man kan si noe om værtypen, forklarer Thyness.

– Det lå byger i området rundt

Hvis man i sommer har sjekket været for Trondheim på yr.no, vil man se at sola som skinner der alltid ikke er et faktum i byen. Thyness sier at man må være litt lur når man sjekker yr.no. Et tips fra meteorologen er å sjekke områder i nærheten av Trondheim, men også ta seg tid til å se på de ulike kartene – Ikke bare på symbolene.

– Både kartene som viser prognose, og kartet som viser nedbør. Få litt fugleperspektiv. Hvis man ser at det regner noen kilometer borte, er sannsynligheten stor for at det kan komme til deg og.